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Ипотечными каникулами смогли воспользоваться 7,5 тыс. российских заемщиков

УрБК, Москва, 06.11.2019. За несколько месяцев с момента введения в РФ ипотечных каникул данным инструментом воспользовались лишь немногие российские заемщики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственное исследование.



Кредиторы связывают низкий спрос с высокой дисциплиной граждан и использованием других финансовых инструментов, предлагаемых банками.



«Многие банки в настоящее время предлагают различные возможности реструктуризации, которые зачастую шире, чем условия по программе ипотечных каникул», — отмечает заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.



По данным кредитных организаций, речь идет лишь о примерно 7,5 тыс. обращений от клиентов топ-15 российских банков. Так, наибольшее число заявок на предоставление ипотечных каникул ожидаемо получили в Сбербанке (более 4 тыс.) и ВТБ (около 2 тыс.). К остальным участникам рынка обратилось значительно меньше клиентов: в Росбанке — 580 человек, в банке «Открытие» — 163, в банке «Дом.РФ» — 174, а в Альфа-банке всего 100 заемщиков. При этом в Абсолют-банке и банке «Санкт-Петербург» возможностью отсрочки по кредитным выплатам заинтересовались не более 50 клиентов.



По мнению главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, определенную роль оказывает и сама процедура оформления ипотечных каникул банковскими заемщиками. «Если в законодательстве будет возможность однократно прибегнуть к таким ипотечным каникулам, мне кажется, это поможет в целом и людям более уверенно брать ипотечные кредиты», — убеждена глава ЦБ.



Однако правозащитники уверены, что банкиры просто недостаточно информируют клиентов о возможности ипотечных каникул и выступают за расширение списка трудных жизненных ситуаций, при которых граждане могут отсрочить кредитные выплаты.



Напомним, что закон, позволяющий брать ипотечные каникулы, вступил в силу 31 июля этого года. В соответствии с ним заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации (временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, инвалидность 1-й и 2-й группы, потеря кормильца, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%), может приостановить или снизить выплаты по банковской ссуде не более чем на шесть месяцев.

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