Новости дня

В Челябинске будут судить жителя Казахстана за нападения на микрофинансовые организации и магазины

УрБК, Челябинск, 06.11.2019. Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о разбойных нападениях на микрофинансовые организации и магазины, в которых обвиняется 22-летний гражданин Республики Казахстан.





В феврале 2019 года в вечернее время злоумышленник совершил открытое хищение денежных средств из магазина «Продукты», расположенного по ул. Солнечной, д. 12. Перепрыгнув через прилавок, вырвал пакет с денежными средствами в сумме 15 тыс. руб. из рук продавца, а также забрал из кассы 5 тыс. руб.



Кроме того, в период с 28 апреля по 8 мая 2019 обвиняемый совершил три разбойных нападения на пункты микрофинансирования с угрозой применения к сотрудникам насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением многозарядного пневматического газобаллонного пистолета.



После совершения последнего преступления обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия» и части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Свою вину по предъявленному обвинению он признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:25</span><br /><strong>В Челябинске будут судить жителя Казахстана за нападения на микрофинансовые организации и магазины</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 06.11.2019. Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о разбойных нападениях на микрофинансовые организации и магазины, в которых обвиняется 22-летний гражданин Республики Казахстан. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091108-v-chelyabinske-budut-sudit-zhitelya-kazahstana-za-napadeniya-na-mikrofinansovye-organizacii-i-magaziny.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: