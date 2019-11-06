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В Челябинске будут судить жителя Казахстана за нападения на микрофинансовые организации и магазины
6 ноябрь 2019 (09:25)
УрБК, Челябинск, 06.11.2019. Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о разбойных нападениях на микрофинансовые организации и магазины, в которых обвиняется 22-летний гражданин Республики Казахстан.
В феврале 2019 года в вечернее время злоумышленник совершил открытое хищение денежных средств из магазина «Продукты», расположенного по ул. Солнечной, д. 12. Перепрыгнув через прилавок, вырвал пакет с денежными средствами в сумме 15 тыс. руб. из рук продавца, а также забрал из кассы 5 тыс. руб.
Кроме того, в период с 28 апреля по 8 мая 2019 обвиняемый совершил три разбойных нападения на пункты микрофинансирования с угрозой применения к сотрудникам насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением многозарядного пневматического газобаллонного пистолета.
После совершения последнего преступления обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия» и части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Свою вину по предъявленному обвинению он признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
В феврале 2019 года в вечернее время злоумышленник совершил открытое хищение денежных средств из магазина «Продукты», расположенного по ул. Солнечной, д. 12. Перепрыгнув через прилавок, вырвал пакет с денежными средствами в сумме 15 тыс. руб. из рук продавца, а также забрал из кассы 5 тыс. руб.
Кроме того, в период с 28 апреля по 8 мая 2019 обвиняемый совершил три разбойных нападения на пункты микрофинансирования с угрозой применения к сотрудникам насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением многозарядного пневматического газобаллонного пистолета.
После совершения последнего преступления обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия» и части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Свою вину по предъявленному обвинению он признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
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