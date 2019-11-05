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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

5 ноябрь 2019 (18:01)

УрБК, Челябинск, 05.11.2019. В Челябинской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 20 м/с, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем: при сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.

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