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Свердловской области подтвердили кредитный рейтинг на уровне ruАА-

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА- с прогнозом «стабильный».



Как сообщается в комментарии рейтингового агентства, «регион отличается высоким инвестиционным потенциалом, на его территории активно развиваются индустриальные парки и особая экономическая зона «Титановая долина» с льготными экономическими условиями для предпринимателей, которые призваны стимулировать перспективные отрасли промышленности и способствовать заключению новых инвестиционных проектов». Кроме того, аналитики «Эксперт РА» отмечают, что инфраструктурная база региона позволяет проводить масштабные культурно-массовые мероприятия, такие как предстоящие спортивные соревнования «Универсиада», которые планируется провести в 2023 году.



«За последние 5 лет региональная экономика демонстрирует стабильный рост, увеличиваясь в среднем на 7,6% в год. Свердловская область входит в топ-10 крупнейших регионов по объему ВРП», — подчеркивается в сообщении рейтингового агентства.



При этом аналитики «Эксперт РА» уточняют, что «экономика региона является высокодиверсифицированной и охватывает все основные отрасли промышленного комплекса, а ключевым сектором выступает обрабатывающая промышленность. По мнению экспертов, наиболее конкурентоспособными отраслями промышленности области являются металлургическое производство и машиностроение».



По итогам 2019 года аналитики ждут прирост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), который по оценке региона составит около 6,5%, причем доля этих инвестиций в общем объеме ВРП в 2015-2018 годы составляла в среднем 14,6%.



«Одним из позитивных факторов, оказавших влияние на рейтинговую оценку региона, стал выход из продолжительного периода бюджетного дефицита, средний размер которого в 2015-2017 годы составлял 5,3%. В 2018 году бюджет области был исполнен с профицитом 3,6% к налоговым и неналоговым доходам (ННД), что позволило использовать эти средства как в целях погашения государственного долга, так и для финансирования расходов 2019 года. Тем не менее по результатам 2019 года область ожидает дефицитное исполнение бюджета, текущее значение дефицита на 01.10.2019 составило 0,6% ННД», — говорится в официальном комментарии «Эксперт РА».



Однако по итогам отчетного года регион продемонстрировал перевыполнение плана по поступлению ННД на 4,1%. Значительное влияние на это оказало повышение в 2018 году объема ННД на 15%, в результате чего произошло увеличение доходной части бюджета. При этом регион обладает низким уровнем долговой нагрузки, что также положительно оценивается агентством и оказывает поддержку кредитному рейтингу Свердловской области. Так, по состоянию на 01.01.2019 долг региона составлял 72,8 млрд руб., а его отношение к ННД — 32,6%.



Кроме того, аналитики отмечают стабильно высокую бюджетную обеспеченность региона, которая также оказывает поддержку рейтингу — налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета по итогам отчетного года составили 89,5%. Хотя показатели благосостояния региона оцениваются как невысокие, но несмотря на это наблюдается их рост: средняя заработная плата в 2018 году в Свердловской области составила 38 тыс. руб. (на 9,5% выше, чем годом ранее), ВРП на душу населения увеличился на 5,7% — до 523 тыс. руб., а уровень безработицы составил 4,8%, что соответствует среднему значению по России.

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