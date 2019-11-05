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В Екатеринбурге еще на шести улицах запретят парковку автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Еще на шести улицах Екатеринбурга запретят парковку автотранспорта. Пропускная способность возрастет за счет установки знаков «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», сообщает официальный портал администрации города.



Парковка будет запрещена на улицах Серова (перед Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка), Фронтовых бригад (от Шефской до Бабушкина), Громова (от Шаумяна до Волгоградской), Декабристов (перед Луначарского — 100 метров до перекрестка), Луначарского (от Энгельса до Малышева) и Монтажников (от дома № 32 до Расточной) — только для грузового транспорта).



Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.

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