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В Екатеринбурге еще на шести улицах запретят парковку автотранспорта
5 ноябрь 2019 (11:28)
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Еще на шести улицах Екатеринбурга запретят парковку автотранспорта. Пропускная способность возрастет за счет установки знаков «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», сообщает официальный портал администрации города.
Парковка будет запрещена на улицах Серова (перед Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка), Фронтовых бригад (от Шефской до Бабушкина), Громова (от Шаумяна до Волгоградской), Декабристов (перед Луначарского — 100 метров до перекрестка), Луначарского (от Энгельса до Малышева) и Монтажников (от дома № 32 до Расточной) — только для грузового транспорта).
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.
Парковка будет запрещена на улицах Серова (перед Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка), Фронтовых бригад (от Шефской до Бабушкина), Громова (от Шаумяна до Волгоградской), Декабристов (перед Луначарского — 100 метров до перекрестка), Луначарского (от Энгельса до Малышева) и Монтажников (от дома № 32 до Расточной) — только для грузового транспорта).
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.
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