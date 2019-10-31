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Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии «Ураловощальянс»

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Лесном возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Ураловощальянс» на сумму 401 тыс. руб. 12 работникам не платили с февраля по апрель 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее в течение 2019 года надзорный орган также выявлял факты несвоевременной выплаты заработной платы в указанной организации, но в ходе прокурорской проверки задолженность погашалась. Директор ООО «Ураловощальянс» был привлечен к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы» и оштрафован на 12 тыс. руб.



По результатам проверки прокуратура направила исковые заявления в суд о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за несвоевременную выплату, компенсации морального вреда. Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Кроме того, по указанным фактам прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



В итоге было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».



После вмешательства прокуратуры работодатель частично погасил задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 300 тыс. руб.

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