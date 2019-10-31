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Группа ЧТПЗ презентовала новые разработки в сфере производства труб
31 октябрь 2019 (16:06)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Группа ЧТПЗ приняла участие в VIII международной научно-технической конференции и выставке «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS-2019). Об этом сообщает пресс-служба компании.
Группа ЧТПЗ представила на конференции собственные разработки в сфере производства труб, которые применяются в сложных условиях эксплуатации газопроводов.
«Специалисты предприятия презентовали участникам конференции собственную технологию многопроходной сварки труб, которая была разработана в рамках реализации проекта «Северный поток 2». Уникальность технологии заключается в применении четырехдуговой сварки, которая обеспечивает высокую прочность соединения и устойчивость труб к температуре до -48 градусов по Цельсию. Также специалисты Группы ЧТПЗ рассказали о разработанной и внедренной системе двухуровневого неразрушающего контроля сварного шва, которая включает в себя ультразвуковой и рентгенографический контроль и повышает качество выпускаемой трубной продукции», — говорится в сообщении.
«На протяжении многих лет «Газпром» и Группа ЧТПЗ совместно реализуют крупнейшие инфраструктурные проекты в России и за рубежом, которые требуют тесного научно-технического сотрудничества. Благодаря этому сотрудничеству Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует технологии и осваивает новые виды продукции, соответствующие запросу ключевого клиента и строгим международным требованиям и стандартам», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
Конференция «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» проходит раз в два года на протяжении 14 лет. Группа ЧТПЗ приняла участие в мероприятии четвертый раз. Форум организует компания «Газпром» и научно-исследовательский центр «Газпром ВНИИГАЗ».
Группа ЧТПЗ представила на конференции собственные разработки в сфере производства труб, которые применяются в сложных условиях эксплуатации газопроводов.
«Специалисты предприятия презентовали участникам конференции собственную технологию многопроходной сварки труб, которая была разработана в рамках реализации проекта «Северный поток 2». Уникальность технологии заключается в применении четырехдуговой сварки, которая обеспечивает высокую прочность соединения и устойчивость труб к температуре до -48 градусов по Цельсию. Также специалисты Группы ЧТПЗ рассказали о разработанной и внедренной системе двухуровневого неразрушающего контроля сварного шва, которая включает в себя ультразвуковой и рентгенографический контроль и повышает качество выпускаемой трубной продукции», — говорится в сообщении.
«На протяжении многих лет «Газпром» и Группа ЧТПЗ совместно реализуют крупнейшие инфраструктурные проекты в России и за рубежом, которые требуют тесного научно-технического сотрудничества. Благодаря этому сотрудничеству Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует технологии и осваивает новые виды продукции, соответствующие запросу ключевого клиента и строгим международным требованиям и стандартам», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
Конференция «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» проходит раз в два года на протяжении 14 лет. Группа ЧТПЗ приняла участие в мероприятии четвертый раз. Форум организует компания «Газпром» и научно-исследовательский центр «Газпром ВНИИГАЗ».
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