Новости дня

Группа ЧТПЗ презентовала новые разработки в сфере производства труб

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Группа ЧТПЗ приняла участие в VIII международной научно-технической конференции и выставке «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS-2019). Об этом сообщает пресс-служба компании.



Группа ЧТПЗ представила на конференции собственные разработки в сфере производства труб, которые применяются в сложных условиях эксплуатации газопроводов.



«Специалисты предприятия презентовали участникам конференции собственную технологию многопроходной сварки труб, которая была разработана в рамках реализации проекта «Северный поток 2». Уникальность технологии заключается в применении четырехдуговой сварки, которая обеспечивает высокую прочность соединения и устойчивость труб к температуре до -48 градусов по Цельсию. Также специалисты Группы ЧТПЗ рассказали о разработанной и внедренной системе двухуровневого неразрушающего контроля сварного шва, которая включает в себя ультразвуковой и рентгенографический контроль и повышает качество выпускаемой трубной продукции», — говорится в сообщении.



«На протяжении многих лет «Газпром» и Группа ЧТПЗ совместно реализуют крупнейшие инфраструктурные проекты в России и за рубежом, которые требуют тесного научно-технического сотрудничества. Благодаря этому сотрудничеству Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует технологии и осваивает новые виды продукции, соответствующие запросу ключевого клиента и строгим международным требованиям и стандартам», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.



Конференция «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» проходит раз в два года на протяжении 14 лет. Группа ЧТПЗ приняла участие в мероприятии четвертый раз. Форум организует компания «Газпром» и научно-исследовательский центр «Газпром ВНИИГАЗ».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:06</span><br /><strong>Группа ЧТПЗ презентовала новые разработки в сфере производства труб</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Группа ЧТПЗ приняла участие в VIII международной научно-технической конференции и выставке «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS-2019). Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091032-gruppa-chtpz-prezentovala-novye-razrabotki-v-sfere-proizvodstva-trub.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: