Новости дня

На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели

31 октябрь 2019 (15:29)

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Свердловской области 31 октября и ночью 1 ноября ожидается сильный снег и метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности. Необходимо закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности исключите поездки на автомобиле.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: