Новости дня
На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели
31 октябрь 2019 (15:29)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Свердловской области 31 октября и ночью 1 ноября ожидается сильный снег и метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия», — говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности. Необходимо закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности исключите поездки на автомобиле.
«Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия», — говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности. Необходимо закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности исключите поездки на автомобиле.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области 31 октября ожидается сильный снег и метель
- Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели
- В Свердловской области ожидается сильный мокрый снег
- Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 22 июля
- В Свердловской области ожидаются мокрый снег и усиление ветра