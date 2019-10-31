Новости дня

На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Свердловской области 31 октября и ночью 1 ноября ожидается сильный снег и метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия», — говорится в сообщении.



Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности. Необходимо закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности исключите поездки на автомобиле.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:29</span><br /><strong>На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Свердловской области 31 октября и ночью 1 ноября ожидается сильный снег и метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091030-na-srednem-urale-prodlili-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-snega-i-meteli.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: