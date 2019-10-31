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С 1 ноября 2019 года в РФ вступает в силу закон о суверенном интернете
31 октябрь 2019 (14:17)
УрБК, Москва, 31.10.2019. С 1 ноября 2019 года в России вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, сообщают «Известия» со ссылкой на опубликованный федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О связи» и федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
По словам разработчиков, закон призван сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российского сегмента сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Документ был принят весной 2019 года. В законе прописываются правила маршрутизации трафика на территории РФ и порядок контроля за их соблюдением. Координировать «функции обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета» должен будет Роскомнадзор.
Как следует из текста документа, он также дает возможность властям контролировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. При этом ранее в руководстве страны неоднократно заявляли, что новые нормы не будут использоваться для введения дополнительных ограничений.
Кроме того, законом также предусмотрены учения, в рамках которых будет проводиться контролируемое «отключение» российского сегмента от мировой сети. В конце октября стало известно, что в соответствии с принятым постановлением правительства они должны будут проводиться не реже раза в год на федеральном и региональном уровнях. В начале осени такие учения в том числе проходили в Екатеринбурге, тогда сообщений о серьезных проблемах с доступом в интернет не появлялось.
По словам разработчиков, закон призван сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российского сегмента сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Документ был принят весной 2019 года. В законе прописываются правила маршрутизации трафика на территории РФ и порядок контроля за их соблюдением. Координировать «функции обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета» должен будет Роскомнадзор.
Как следует из текста документа, он также дает возможность властям контролировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. При этом ранее в руководстве страны неоднократно заявляли, что новые нормы не будут использоваться для введения дополнительных ограничений.
Кроме того, законом также предусмотрены учения, в рамках которых будет проводиться контролируемое «отключение» российского сегмента от мировой сети. В конце октября стало известно, что в соответствии с принятым постановлением правительства они должны будут проводиться не реже раза в год на федеральном и региональном уровнях. В начале осени такие учения в том числе проходили в Екатеринбурге, тогда сообщений о серьезных проблемах с доступом в интернет не появлялось.
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