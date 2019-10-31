Для удобства жителей Академического в районе будет открыт крупнейший МФЦ

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Покупатели квартир в Академическом районе Екатеринбурга могут воспользоваться сервисом, основанным на принципе «одного окна». В рамках этой программы компанией «РГС-Академическое» создан центр электронной регистрации, а также ипотечный центр. Об этом 30 октября 2019 года на международном форуме высотного и уникального строительства «100+ ForumRussia» рассказал заместитель гендиректора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» по маркетингу и продажам Павел Петриченко.«На рынке существует большой ассортимент сервисов, который позволяет обрабатывать ипотечную анкету. Мы эти процессы стандартизировали, так как ценим время покупателей и создаем максимально благоприятные условия для выбора и покупки недвижимости. Поэтому у нас действует собственный ипотечный центр и одобрения происходят очень быстро — в течение двух-трех часов или рабочего дня», — указал Павел Петриченко.При этом электронную регистрацию в АО «РСГ-Академическое» считают очень важным фактором для сервиса покупателей, так как она позволяет работать со строящимися и уже готовыми для покупателей объектами, используя разные банковские инструменты.Также Павел Петриченко сообщил, что компания готова открыть в Академическом крупнейший в Свердловской области МФЦ. Наличие такого объекта необходимо в первую очередь для удовлетворения нужд жителей района в получении государственных услуг быстро и в комфортной остановке.«Мы провели год назад переговоры и решили запустить совместный с МФЦ пилотный проект. Помещение уже построено, и мы можем открыть крупнейший в Свердловской области центр, разместив 24 и более окна. Нам бы очень хотелось это сделать для сервиса жителей района и дальнейшего развития. Передовая «Почта России» у нас уже есть, теперь хотелось бы МФЦ», — заключил заместитель гендиректора АО «РСГ-Академическое».