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МФО в России с 1 ноября 2019 года запретят выдавать займы под залог жилплощади
31 октябрь 2019 (13:02)
УрБК, Москва, 31.10.2019. С 1 ноября 2019 года микрокредитным финансовым организациям (МФО) официально запретят выдавать займы под залог жилплощади. Также нельзя будет рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве, сообщает «Российская газета».
Исключения сделали для МФО, учредителями которых являются местные или федеральные власти. Такие организации смогут и дальше давать деньги до зарплаты под залог жилой недвижимости.
Запрет предусмотрен пунктом 11 статьи 5 федерального закона от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Вступление в силу закона растянуто до 2025 года, некоторые его положения уже начали действовать с 1 октября 2019 года. Теперь пришел черед пункту 11 статьи 5.
Поводом для введения запрета стали участившиеся случаи жилищного рейдерства, при которых люди лишались единственного жилья из-за небольших задолженностей.
Исключения сделали для МФО, учредителями которых являются местные или федеральные власти. Такие организации смогут и дальше давать деньги до зарплаты под залог жилой недвижимости.
Запрет предусмотрен пунктом 11 статьи 5 федерального закона от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Вступление в силу закона растянуто до 2025 года, некоторые его положения уже начали действовать с 1 октября 2019 года. Теперь пришел черед пункту 11 статьи 5.
Поводом для введения запрета стали участившиеся случаи жилищного рейдерства, при которых люди лишались единственного жилья из-за небольших задолженностей.
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