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ЦБ в январе-сентябре 2019 года выявил в Свердловской области 67 «черных» кредиторов

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В январе-сентябре 2019 года на территории Свердловской области было выявлено 76 нелегальных участников финансового рынка. Об этом сообщает Уральское ГУ Банка России.



«Нелегальным участником рынка признается субъект, предоставляющий населению финансовые услуги без лицензии или статуса в государственном реестре. Большая часть нарушителей, выявленных в Свердловской области — 67 организаций — это так называемые «черные» кредиторы, которые предоставляли потребительские кредиты или займы под видом микрофинансовых организаций или ломбардов. В это же число входят организации, незаконно использовавшие для привлечения клиентов наименования, содержащие слова «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания», а также те, кто рекламировал финансовые услуги анонимно», — говорится в сообщении.



За 9 месяцев текущего года в Свердловской области были также обнаружены две финансовые пирамиды.



«В деятельности таких организаций активно применяется социальная инженерия, их жертвами становятся представители социально незащищенных категорий населения, в частности, пенсионеры. Пирамиды агрессивно рекламировали себя в местных газетах, гарантируя «инвесторам» высокую доходность. Кроме того, выявлен псевдо-консультационный центр, привлекающий потребителей к форекс-брокерам под предлогом обучения работе на рынке форекс», — сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.



За 9 месяцев 2019 года специалисты Уральского ГУ Банка России для инициирования мер реагирования направили 399 обращений в органы прокуратуры, ФАС, МВД и другие ведомства. В большинстве случаев правоохранители подтверждают информацию Банка России и привлекают нарушителей к ответственности. Так, органы прокуратуры с начала года возбудили 143 дела, ФАС — 49, по шести случаям правоохранительные органы завели уголовные дела по статье «Мошенничество». Также были заблокированы восемь нелегальных сайтов.

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