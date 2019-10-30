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С 2020 года в РФ изменится форма декларации по налогу на имущество организаций

УрБК, Москва, 30.10.2019. Форма декларации по налогу на имущество организаций изменится в России с 1 января 2020 года. Она будет применяться, начиная с представления декларации за налоговый период 2019 года. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.



В новой форме учтена отмена обязанности налогоплательщиков ежеквартально представлять расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций в соответствии с федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Поэтому из ее разделов исключены строки, содержащие информацию о суммах авансовых платежей, исчисленных за отчетные периоды.



В ФНС России отмечают, что в декларацию дополнительно внесены идентификаторы признаваемых объектами налогообложения морских и воздушных судов, а также судов внутреннего плавания.



Появились также и коды новых налоговых льгот для объектов высокой энергетической эффективности, имущества, расположенного во внутренних морских водах, в территориальном море и на континентальном шельфе РФ, которое используется при разработке морских месторождений углеводородного сырья.



Кроме того, в декларацию внесены коды новых налоговых льгот для организаций, признаваемых фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами управляющих компаний в соответствии с законом об инновационных научно-технологических центрах.

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