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Миграционный прирост населения Свердловской области с начала года превысил 4,3 тыс. человек

30 октябрь 2019 (11:09)

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. На территорию Свердловской области с января по август 2019 года въехали 77 тыс. 226 человек, уехали из региона 72 тыс. 838 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-августе 2019 года составил 4 тыс. 388 человек.

Прирост международных мигрантов с начала года составил 9 тыс. 935 человек, со странами СНГ — 8 тыс. 605 человек, с другими зарубежными государствами — 1 тыс. 330 человек.

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