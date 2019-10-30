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Почти 40% свердловчан с высшим образованием работают не по специальности

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Свердловской области 38% жителей с высшим образованием работают не по специальности, которую получили в вузе, еще 37% — работают по смежной специальности. Только 25% остались верны выбранной когда-то профессии, согласно данным опроса, который провела служба исследований компании HeadHunter.



У 55% респондентов из Свердловской области высшее образование уже есть, 10% сейчас его получают, 18% планируют получить в будущем. Еще 17% не получали высшее образование и не намерены это делать.



Среди соискателей с высшим образованием, не работающих по специальности, 54% пытались это делать, но бросили. Чаще всего это происходило из-за низкой зарплаты (45%). По той же причине 37% соискателей с дипломом даже не начинали трудиться по профессии.



Среди нынешних студентов работать по специальности планируют 65%, а среди тех, кто собирается получать диплом в будущем — 58%.



При выборе места для поступления участники опроса чаще всего опирались на наличие в вузе учебной программы по выбранной специальности (58% дали такой ответ), на престиж вуза (31%), на мнение родителей и близких родственников (24%), на наличие интересных предметов в учебной программе (23%) и на место вуза в различных рейтингах (16%).



«Влияние родителей и близких родственников на выбор вуза жители Свердловской области оценили на 4,3 балла из 10, на выбор специальности — на 4 балла. В целом соискатели, которые сейчас получают высшее образование, склонны ниже оценивать влияние семьи на свой выбор, нежели те, кто уже завершил обучение», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



26% свердловчан полностью довольны полученным или получаемым в данный момент высшим образованием с точки зрения знаний и навыков, 23% — скорее довольны, 28% — довольны лишь частично. Еще 16% скорее недовольны качеством образования, 7% — полностью недовольны. Доля довольных образованием выше всего среди топ-менеджеров, ниже всего — среди представителей искусства и масс-медиа. Недовольных своим высшим образованием больше всего среди представителей туристической сферы.



Среди тех, кто не учился в вузе и не собирается это делать, каждый второй (52%) после школы решил получить среднее специальное образование, еще 38% начали работать.



«Главные причины отказа от высшего образования звучат так: «диплом вуза не гарантирует трудоустройство» и «это пустая трата времени, всему можно научиться на работе». Кроме того, некоторые респонденты считают, что выгоднее получить профессию в колледже или техникуме», — добавляет Анна Осипова.



Большинство свердловчан, независимо от того, есть у них высшее образование или нет, планируют повышать уровень знаний и улучшать свои навыки с помощью дополнительного образования (85%). Выше всего эта доля среди соискателей из научно-образовательной сферы и ИТ.

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