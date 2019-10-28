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Профком ММК обменялся опытом с делегацией Федерации профсоюзов Оренбургской области

УрБК, Магнитогорск, 28.10.2019. В Магнитогорске с рабочим визитом побывала делегация Федерации профсоюзов Оренбургской области. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



«Главная цель визита — обмен опытом. Гости ознакомились с принципами и структурой работы первичной профсоюзной организации группы (ППО) ПАО «ММК» и рассказали о том, как у них выстраивается взаимодействие с членами организации. Наибольший интерес гостей вызвали инструменты информационной работы и управления, организационная структура, словом, всё то, что определяет эффективность организации», — говорится в сообщении.



Как рассказал председатель федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, особенно им интересна практика построения новых информационных связей. И в этом плане опыт ММК по использованию цифровых новаций, созданию мобильного приложения «Мой профсоюз» можно смело перенимать.



«Это один из уникальных опытов на всю страну. Как сегодня технология информсистем используется для того, чтобы объединять людей и реализовывать ту главную функцию профсоюзов по защите их прав», — отметил Ярослав Чирков.



Также оренбуржцев интересовали вопросы обеспечения безопасности труда и деятельности технической инспекции. Кроме того, за два дня совместной работы гости посетили промплощадку ММК и ознакомились с работой библиотеки в левобережном Дворце культуры металлургов, курируемой профсоюзом. Поездка по территории Магнитогорского металлургического комбината носила для гостей и практический характер. Оренбуржцы встретились с председателем профкома металлургического производства Сергеем Телевским и обсудили с ним профессиональные моменты, отметили высокий уровень подхода к организации рабочих мест для сотрудников комбината, а также оценили масштабы производства.



Коротко ключевые проблемы и задачи, стоящие перед профсоюзными организациями, обобщил руководитель ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР Борис Семенов.



«Одна из проблем профсоюзного движения — то, что трудно меняться. Да, наш главный актив — защита интересов работника — остаётся неизменным. Но история профсоюзов насчитывает не меньше полутораста лет, и невозможно на протяжении такого длительного срока применять старый инструментарий. Бизнес — работодатель — также идёт вперёд и реагирует на все вызовы времени. Так почему профсоюзы должны стоять на месте? Это тоже мощный стимул к переменам для профсоюзов. Уральский регион в этом отношении не стоит на месте, и речь не только о профсоюзах горно-металлургической отрасли. Знаю это по посещению организаций Свердловской области и Оренбуржья — они гибки, мобильны, готовы к изменениям. Уверен, от обмена опытом с такими профсоюзами будет большой эффект», — рассказал Б. Семенов.

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