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В Екатеринбурге в парке «Зеленая роща» на следующей неделе высадят 790 новых растений

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге в парке «Зеленая роща» на следующей неделе начнут высаживать 790 новых растений. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов провел выездное совещание с работниками администрации города и подрядными организациями, задействованными в реконструкции парка.



«Здесь проведены подготовительные работы, начато обустройство прогулочных дорожек. Выполнены мероприятия по защите стволов деревьев, чтобы проходящая техника не могла их повредить. Приказом по МКУ «Городское благоустройство» за объектом закреплен куратор, который от лица заказчика следит за ходом выполнения работ», — рассказал Алексей Бубнов.



Также в «Зеленой роще» началась запланированная вырубка деревьев. Субподрядчики за три ближайших дня должны очистить парк от 229 старых, больных и сорных растений. На освободившемся месте на следующей неделе планируется высадить 790 новых, выращенных в питомнике.



«На данном этапе начата вырубка отбракованных насаждений. Мы наблюдаем за тем, чтобы все работы проводились в соответствии с проектом и не было сделано ничего лишнего. На следующей неделе проконтролируем посадку деревьев. Если говорить в целом, ходом благоустройства в парке мы пока удовлетворены», — пояснил руководитель региональной общественной организации «Защита природы» Юрий Камаев.



Реконструкция парка проводится в рамках реализации национального проекта «Формирование современной городской среды» и муниципальной программы «Улучшение благоустройства городских территорий в 2017-2020 годах».

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