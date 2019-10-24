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В Екатеринбурге выставили на продажу более 57 кг контрабандного янтаря

24 октябрь 2019 (11:13)

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге выставили на продажу 57,5 кг конфискованного янтаря. На торги будет выставлен как необработанный и недоведенный материал, так и заготовки, сувенирные изделия из него. Об этом сообщает Территориальное управление Росимущества по Свердловской области.

Торги проводятся на электронной площадке «РТС-тендер». Прием заявок на участие осуществляется с 18 октября по 13 ноября 2019 года, дата проведения аукциона — 21 ноября 2019 в 10.00.

Ранее УрБК писал о том, что в начале октября судебные приставы Екатеринбурга передали в казну янтарь, конфискованный у жителя КНР.

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