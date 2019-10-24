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В Екатеринбурге выставили на продажу более 57 кг контрабандного янтаря





Торги проводятся на электронной площадке «РТС-тендер». Прием заявок на участие осуществляется с 18 октября по 13 ноября 2019 года, дата проведения аукциона — 21 ноября 2019 в 10.00.



Ранее УрБК УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге выставили на продажу 57,5 кг конфискованного янтаря. На торги будет выставлен как необработанный и недоведенный материал, так и заготовки, сувенирные изделия из него. Об этом сообщает Территориальное управление Росимущества по Свердловской области.Торги проводятся на электронной площадке «РТС-тендер». Прием заявок на участие осуществляется с 18 октября по 13 ноября 2019 года, дата проведения аукциона — 21 ноября 2019 в 10.00.Ранее УрБК писал о том, что в начале октября судебные приставы Екатеринбурга передали в казну янтарь, конфискованный у жителя КНР.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:13</span><br /><strong>В Екатеринбурге выставили на продажу более 57 кг контрабандного янтаря</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге выставили на продажу 57,5 кг конфискованного янтаря. На торги будет выставлен как необработанный и недоведенный материал, так и заготовки, сувенирные изделия из него. Об этом сообщает Территориальное управление Росимущества по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090838-v-ekaterinburge-vystavili-na-prodazhu-bolee-57-kg-kontrabandnogo-yantarya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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