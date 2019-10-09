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В Екатеринбурге судебные приставы передали более 50 кг янтаря в доход государства

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. В Екатеринбурге судебные приставы передали в казну 3 чемодана янтаря, конфискованного у жителя КНР. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Гражданин Китайской Народной Республики был осужден в соответствии со статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов», в деле фигурировали вещественные доказательства, а именно 12,7 кг необработанного янтаря, заготовки из янтарной массы 43,6 кг и сувенирные изделия из янтаря массой около 1 кг», — говорится в сообщении.



По окончании уголовного судопроизводства янтарь, упакованный в чемоданы, изъяли из камеры хранения вещественных доказательств суда и передали в ТУ Росимущества для обращения в доход государства.

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