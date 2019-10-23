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Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета РФ до 2022 года

УрБК, Москва, 23.10.2019. Сегодня, 23 октября 2019 года, Госдума в первом чтении рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.



Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн руб. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн руб., в 2022 году — до 22,058 трлн руб.



Расходы бюджета в 2020 году вырастут до 19,503 трлн руб. В 2021 году — до 20,634 трлн руб. и 21,763 трлн руб. в 2022 году. Из них большую часть составят расходы на социальное обеспечение, оборону и национальную безопасность.



Проект федерального бюджета сверстан с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Документ строится в соответствие с бюджетным правилом, согласно которому все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 долл. США за баррель в 2020 году), будут направляться в ФНБ.



В 2020 году объем финансирования нацпроектов составит 2 трлн руб., что на 200 млрд выше уровня текущего года, в 2021 году — 2,2 трлн, в 2022 году — 2,7 трлн.



Кроме того, Госдума рассмотрит в первом чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования РФ на 2020-2022 годы, во втором чтении — законопроект об особенностях исполнения бюджета РФ в 2020 году.

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