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«Уральские авиалинии» открывают рейс в Лондон из Москвы

21 октябрь 2019 (15:27)

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 декабря 2019 года открывает прямой рейс из Москвы в Лондон. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы U6-745/746 будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям из аэропорта Домодедово с прилетом в аэропорт Стенстед. Также отправиться в Лондон со стыковкой в Москве могут жители Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула и других городов.

«В Лондоне каждый уважающий себя турист посещает музей восковых фигур мадам Тюссо, осматривает панораму города c колеса обозрения London Eye, фотографируется около красной телефонной будки и двухэтажного автобуса, на фоне Биг-Бена, Тауэрского моста и Вестминстерского аббатства, совершает поездки в лондонском кэбе и успевает на традиционный пятичасовой чай», — говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

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