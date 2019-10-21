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«Уральские авиалинии» открывают рейс в Лондон из Москвы





Рейсы U6-745/746 будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям из аэропорта Домодедово с прилетом в аэропорт Стенстед. Также отправиться в Лондон со стыковкой в Москве могут жители Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула и других городов.



«В Лондоне каждый уважающий себя турист посещает музей восковых фигур мадам Тюссо, осматривает панораму города c колеса обозрения London Eye, фотографируется около красной телефонной будки и двухэтажного автобуса, на фоне Биг-Бена, Тауэрского моста и Вестминстерского аббатства, совершает поездки в лондонском кэбе и успевает на традиционный пятичасовой чай», — говорится в сообщении.



Билеты можно приобрести на официальном сайте УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 декабря 2019 года открывает прямой рейс из Москвы в Лондон. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.Рейсы U6-745/746 будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям из аэропорта Домодедово с прилетом в аэропорт Стенстед. Также отправиться в Лондон со стыковкой в Москве могут жители Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула и других городов.«В Лондоне каждый уважающий себя турист посещает музей восковых фигур мадам Тюссо, осматривает панораму города c колеса обозрения London Eye, фотографируется около красной телефонной будки и двухэтажного автобуса, на фоне Биг-Бена, Тауэрского моста и Вестминстерского аббатства, совершает поездки в лондонском кэбе и успевает на традиционный пятичасовой чай», — говорится в сообщении.Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com , в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:27</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» открывают рейс в Лондон из Москвы</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 декабря 2019 года открывает прямой рейс из Москвы в Лондон. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090747-uralskie-avialinii-otkryvayut-reys-v-london-iz-moskvy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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