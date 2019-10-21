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Челябинский филиал Первой грузовой компании возглавил Глеб Горбунов

УрБК, Челябинск, 21.10.2019. Директором Челябинского филиала Первой грузовой компании (ПГК) назначен Глеб Горбунов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Ранее он занимал должность первого заместителя начальника департамента организации перевозок компании.



«Предыдущий руководитель, Владимир Терехов, принял решение выйти на пенсию, однако на период вхождения в должность Глеба Горбунова будет поддерживать его в качестве советника директора Челябинского филиала», — говорится в сообщении.



Глеб Горбунов окончил в 1998 году Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». В 1987 году он начал работу на Московской железной дороге, где прошел трудовой путь от приемосдатчика груза и багажа до начальника станции «Люблино-Сортировочное».



В 2004 году будущий директор ПГК перешел в отдел сотрудничества со странами СНГ ОАО «РЖД», в 2005 году возглавил отдел станционных технологий Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД». С 2009 по 2012 годы работал в структурах «СИБУР Холдинга», затем перешел на работу в ПГК. В 2015 году был назначен на должность первого заместителя начальника департамента организации перевозок.



АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

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