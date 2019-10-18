Банкротство свердловчан набирает обороты

В январе-сентябре 2019 года суды признали банкротами 2 тыс. 005 жителей Свердловской области. Это почти вдвое выше уровня аналогичного периода прошлого года (1 тыс. 120 человек), говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.В среднем по РФ наблюдается более скромная динамика. За три квартала 2019 года российские суды признали банкротами 46 тыс. 734 граждан. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года.Напомним, что закон о личном банкротстве вступил в силу 1 октября 2015 года. После этого россияне получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить. До этого такое преимущество было только у компаний. Право подать заявление о банкротстве есть у гражданина, который должен сумму более 500 тыс. руб.Старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин выделяет несколько причин роста числа банкротств граждан в РФ.«Первая из них — граждане поверили, что закон защищает прежде всего именно их интересы, а не интересы кредиторов. Если бы не низкий уровень юридической грамотности и дороговизна самой процедуры банкротства, рост был бы на порядок выше. Еще одна причина — падающие доходы населения, инфляция, рост НДС. Размер выплат по кредитам со временем не меняется (если не брать новых кредитов), а вот доходы россиян снижаются уже пять лет подряд, соответственно, и обслуживать кредиты становится сложнее», — считает Максим Ковязин.Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что текущий рост числа банкротств связан с высокой закредитованностью населения.«Россияне достаточно долгое время брали кредиты в огромных объемах, зачастую бездумно и, главное, экономически необоснованно. Не для каких-то капитальных затрат, покупки действительно необходимых вещей, образования, а для поддержания ставшего привычным уровня жизни (вместо того, чтобы затянуть пояса в трудные времена и поумерить аппетиты). А затем последовала волна взятия кредитов уже для того, чтобы этими средствами гасить кредиты предыдущие, что многих загнало в хроническую долговую яму. Сейчас следует уже третья фаза этого неприятного процесса — получить новые займы, чтобы за счет них перекредитоваться. Однако это многим не удается, доходы россиян стабильно снижаются уже шестой год подряд, а кредиторы настойчиво требуют возврата денежных средств. И некоторые наши сограждане в этой ситуации видят для себя единственным, а зачастую просто удобным вариантом банкротство», — полагает Алексей Коренев.По мнению аналитика «БКС Брокер», одним из главных недостатков законодательства о банкротстве физлиц является высокая стоимость процедуры для гражданина.«Закон был бы намного более эффективен, если бы не расходы, которые несет заявитель — это минимум 25 тыс. руб. — сумма оплаты работы финансового управляющего. Кроме того, будут расходы на уплату госпошлины, почтовые отправления, публикации, проценты финансовому управляющему в рамках реализации имущества (7% от реализованного имущества). При этом нужно учитывать, что далеко не каждый управляющий возьмется оказывать вам услугу за эти деньги, а закон не обязывает управляющего брать ваше дело. На практике сумма расходов оказывается на порядок выше, от 40 до 150 тыс. руб.», — заявил М. Ковязин.Еще одним законодательным пробелом, по его словам, является установленный перечень имущества, которое не может быть изъято ни при каких условиях, например, единственное жилье. Даже если потенциальный банкрот живет в шикарном доме на Рублевке, с двумя бассейнами и гаражом на десять машин, такое жилье не может быть изъято в пользу кредитора, и никто не заставит заемщика продать это имущество, чтобы расплатиться с долгами.Аналитик «Финама» считает, что закон о банкротстве физлиц создает ложные иллюзии у российских должников.«Многим кажется, что это просто легкий способ избавиться от безнадежных или просто тяжелых долгов. И лишь потом они узнают, что в процессе банкротства придется реализовать значительную часть своего имущества в счет погашения задолженности, что в течение долгого времени нельзя будет занимать руководящие должности или заниматься бизнесом, что кредитная история будет безнадежно испорчена, и получить новый займ потом уже не получится, что могут возникнуть сложности с устройством на работу — не всякий работодатель готов принять соискателя, который отметился банкротством», — уверен А. Коренев.Эксперт полагает, что процедура банкротства физлиц необходима только в крайних случаях и для действительно безнадежных должников. Ее массовое применение рядовыми гражданами несет в себе серьезные риски.«Мы проходим «болезни роста», связанные с тем, что, по сути, большинство живущих сейчас россиян не имеет опыта действительно рыночных отношений, лишены хотя бы базовых знаний в области ведения личных финансов, но успели за «тучные нулевые» привыкнуть к потреблению, явно несоответствующему их социальному статусу. Россия — развивающаяся страна. И пора осознать, что в развивающейся стране низкоквалифицированный специалист не должен и не может позволить себе пользоваться дорогим айфоном, ездить на престижной иномарке, купленной в кредит, отдыхать на дорогих курортах и так далее. Это жестоко и обидно, но это правда», — сообщил А. Коренев.Для того, чтобы избежать серьезных финансовых проблем, аналитики рекомендуют гражданам учиться вести более экономный образ жизни, следить за своими расходами, соразмеряя их с доходами, организовать ведение семейного бюджета, отвыкнуть от вещей, которые явно «не по рангу», сместив приоритеты в более бюджетный сегмент.