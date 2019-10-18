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Банкротство свердловчан набирает обороты
18 октябрь 2019 (09:41)
В январе-сентябре 2019 года суды признали банкротами 2 тыс. 005 жителей Свердловской области. Это почти вдвое выше уровня аналогичного периода прошлого года (1 тыс. 120 человек), говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В среднем по РФ наблюдается более скромная динамика. За три квартала 2019 года российские суды признали банкротами 46 тыс. 734 граждан. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года.
Напомним, что закон о личном банкротстве вступил в силу 1 октября 2015 года. После этого россияне получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить. До этого такое преимущество было только у компаний. Право подать заявление о банкротстве есть у гражданина, который должен сумму более 500 тыс. руб.
Причины роста числа банкротств
Старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин выделяет несколько причин роста числа банкротств граждан в РФ.
«Первая из них — граждане поверили, что закон защищает прежде всего именно их интересы, а не интересы кредиторов. Если бы не низкий уровень юридической грамотности и дороговизна самой процедуры банкротства, рост был бы на порядок выше. Еще одна причина — падающие доходы населения, инфляция, рост НДС. Размер выплат по кредитам со временем не меняется (если не брать новых кредитов), а вот доходы россиян снижаются уже пять лет подряд, соответственно, и обслуживать кредиты становится сложнее», — считает Максим Ковязин.
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что текущий рост числа банкротств связан с высокой закредитованностью населения.
«Россияне достаточно долгое время брали кредиты в огромных объемах, зачастую бездумно и, главное, экономически необоснованно. Не для каких-то капитальных затрат, покупки действительно необходимых вещей, образования, а для поддержания ставшего привычным уровня жизни (вместо того, чтобы затянуть пояса в трудные времена и поумерить аппетиты). А затем последовала волна взятия кредитов уже для того, чтобы этими средствами гасить кредиты предыдущие, что многих загнало в хроническую долговую яму. Сейчас следует уже третья фаза этого неприятного процесса — получить новые займы, чтобы за счет них перекредитоваться. Однако это многим не удается, доходы россиян стабильно снижаются уже шестой год подряд, а кредиторы настойчиво требуют возврата денежных средств. И некоторые наши сограждане в этой ситуации видят для себя единственным, а зачастую просто удобным вариантом банкротство», — полагает Алексей Коренев.
Законодательные пробелы
По мнению аналитика «БКС Брокер», одним из главных недостатков законодательства о банкротстве физлиц является высокая стоимость процедуры для гражданина.
«Закон был бы намного более эффективен, если бы не расходы, которые несет заявитель — это минимум 25 тыс. руб. — сумма оплаты работы финансового управляющего. Кроме того, будут расходы на уплату госпошлины, почтовые отправления, публикации, проценты финансовому управляющему в рамках реализации имущества (7% от реализованного имущества). При этом нужно учитывать, что далеко не каждый управляющий возьмется оказывать вам услугу за эти деньги, а закон не обязывает управляющего брать ваше дело. На практике сумма расходов оказывается на порядок выше, от 40 до 150 тыс. руб.», — заявил М. Ковязин.
Еще одним законодательным пробелом, по его словам, является установленный перечень имущества, которое не может быть изъято ни при каких условиях, например, единственное жилье. Даже если потенциальный банкрот живет в шикарном доме на Рублевке, с двумя бассейнами и гаражом на десять машин, такое жилье не может быть изъято в пользу кредитора, и никто не заставит заемщика продать это имущество, чтобы расплатиться с долгами.
Аналитик «Финама» считает, что закон о банкротстве физлиц создает ложные иллюзии у российских должников.
«Многим кажется, что это просто легкий способ избавиться от безнадежных или просто тяжелых долгов. И лишь потом они узнают, что в процессе банкротства придется реализовать значительную часть своего имущества в счет погашения задолженности, что в течение долгого времени нельзя будет занимать руководящие должности или заниматься бизнесом, что кредитная история будет безнадежно испорчена, и получить новый займ потом уже не получится, что могут возникнуть сложности с устройством на работу — не всякий работодатель готов принять соискателя, который отметился банкротством», — уверен А. Коренев.
Эксперт полагает, что процедура банкротства физлиц необходима только в крайних случаях и для действительно безнадежных должников. Ее массовое применение рядовыми гражданами несет в себе серьезные риски.
«Мы проходим «болезни роста», связанные с тем, что, по сути, большинство живущих сейчас россиян не имеет опыта действительно рыночных отношений, лишены хотя бы базовых знаний в области ведения личных финансов, но успели за «тучные нулевые» привыкнуть к потреблению, явно несоответствующему их социальному статусу. Россия — развивающаяся страна. И пора осознать, что в развивающейся стране низкоквалифицированный специалист не должен и не может позволить себе пользоваться дорогим айфоном, ездить на престижной иномарке, купленной в кредит, отдыхать на дорогих курортах и так далее. Это жестоко и обидно, но это правда», — сообщил А. Коренев.
Для того, чтобы избежать серьезных финансовых проблем, аналитики рекомендуют гражданам учиться вести более экономный образ жизни, следить за своими расходами, соразмеряя их с доходами, организовать ведение семейного бюджета, отвыкнуть от вещей, которые явно «не по рангу», сместив приоритеты в более бюджетный сегмент.
В среднем по РФ наблюдается более скромная динамика. За три квартала 2019 года российские суды признали банкротами 46 тыс. 734 граждан. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года.
Напомним, что закон о личном банкротстве вступил в силу 1 октября 2015 года. После этого россияне получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить. До этого такое преимущество было только у компаний. Право подать заявление о банкротстве есть у гражданина, который должен сумму более 500 тыс. руб.
Причины роста числа банкротств
Старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин выделяет несколько причин роста числа банкротств граждан в РФ.
«Первая из них — граждане поверили, что закон защищает прежде всего именно их интересы, а не интересы кредиторов. Если бы не низкий уровень юридической грамотности и дороговизна самой процедуры банкротства, рост был бы на порядок выше. Еще одна причина — падающие доходы населения, инфляция, рост НДС. Размер выплат по кредитам со временем не меняется (если не брать новых кредитов), а вот доходы россиян снижаются уже пять лет подряд, соответственно, и обслуживать кредиты становится сложнее», — считает Максим Ковязин.
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что текущий рост числа банкротств связан с высокой закредитованностью населения.
«Россияне достаточно долгое время брали кредиты в огромных объемах, зачастую бездумно и, главное, экономически необоснованно. Не для каких-то капитальных затрат, покупки действительно необходимых вещей, образования, а для поддержания ставшего привычным уровня жизни (вместо того, чтобы затянуть пояса в трудные времена и поумерить аппетиты). А затем последовала волна взятия кредитов уже для того, чтобы этими средствами гасить кредиты предыдущие, что многих загнало в хроническую долговую яму. Сейчас следует уже третья фаза этого неприятного процесса — получить новые займы, чтобы за счет них перекредитоваться. Однако это многим не удается, доходы россиян стабильно снижаются уже шестой год подряд, а кредиторы настойчиво требуют возврата денежных средств. И некоторые наши сограждане в этой ситуации видят для себя единственным, а зачастую просто удобным вариантом банкротство», — полагает Алексей Коренев.
Законодательные пробелы
По мнению аналитика «БКС Брокер», одним из главных недостатков законодательства о банкротстве физлиц является высокая стоимость процедуры для гражданина.
«Закон был бы намного более эффективен, если бы не расходы, которые несет заявитель — это минимум 25 тыс. руб. — сумма оплаты работы финансового управляющего. Кроме того, будут расходы на уплату госпошлины, почтовые отправления, публикации, проценты финансовому управляющему в рамках реализации имущества (7% от реализованного имущества). При этом нужно учитывать, что далеко не каждый управляющий возьмется оказывать вам услугу за эти деньги, а закон не обязывает управляющего брать ваше дело. На практике сумма расходов оказывается на порядок выше, от 40 до 150 тыс. руб.», — заявил М. Ковязин.
Еще одним законодательным пробелом, по его словам, является установленный перечень имущества, которое не может быть изъято ни при каких условиях, например, единственное жилье. Даже если потенциальный банкрот живет в шикарном доме на Рублевке, с двумя бассейнами и гаражом на десять машин, такое жилье не может быть изъято в пользу кредитора, и никто не заставит заемщика продать это имущество, чтобы расплатиться с долгами.
Аналитик «Финама» считает, что закон о банкротстве физлиц создает ложные иллюзии у российских должников.
«Многим кажется, что это просто легкий способ избавиться от безнадежных или просто тяжелых долгов. И лишь потом они узнают, что в процессе банкротства придется реализовать значительную часть своего имущества в счет погашения задолженности, что в течение долгого времени нельзя будет занимать руководящие должности или заниматься бизнесом, что кредитная история будет безнадежно испорчена, и получить новый займ потом уже не получится, что могут возникнуть сложности с устройством на работу — не всякий работодатель готов принять соискателя, который отметился банкротством», — уверен А. Коренев.
Эксперт полагает, что процедура банкротства физлиц необходима только в крайних случаях и для действительно безнадежных должников. Ее массовое применение рядовыми гражданами несет в себе серьезные риски.
«Мы проходим «болезни роста», связанные с тем, что, по сути, большинство живущих сейчас россиян не имеет опыта действительно рыночных отношений, лишены хотя бы базовых знаний в области ведения личных финансов, но успели за «тучные нулевые» привыкнуть к потреблению, явно несоответствующему их социальному статусу. Россия — развивающаяся страна. И пора осознать, что в развивающейся стране низкоквалифицированный специалист не должен и не может позволить себе пользоваться дорогим айфоном, ездить на престижной иномарке, купленной в кредит, отдыхать на дорогих курортах и так далее. Это жестоко и обидно, но это правда», — сообщил А. Коренев.
Для того, чтобы избежать серьезных финансовых проблем, аналитики рекомендуют гражданам учиться вести более экономный образ жизни, следить за своими расходами, соразмеряя их с доходами, организовать ведение семейного бюджета, отвыкнуть от вещей, которые явно «не по рангу», сместив приоритеты в более бюджетный сегмент.
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