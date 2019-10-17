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Показатель долговой нагрузки в Челябинской области за последние полгода вырос на 2,09%

УрБК, Челябинск, 17.10.2019. Челябинская область заняла 15 место в рейтинге регионов с наибольшим показателем долговой нагрузки (ПДН). Так, с 1 апреля по 1 октября 2019 года он вырос на 2,09%, составив 27,02%.



Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН была зафиксирована в Пермском крае (+3,08%), Кировской области (+2,8%) и Республике Коми (+2,72%). В свою очередь, согласно материалам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), наименьшие темпы роста ПДН были отмечены в Приморском крае (+0,42%), Республике Хакассия (+0,65%) и Хабаровском крае (+0,71%).



При этом необходимо отметить, что за это время среднее значение данного показателя выросло абсолютно во всех регионах РФ. Наибольшая закредитованность населения была выявлена в Амурской (30,41%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (28,64%) областях. В то же время наименьший уровень ПДН был отмечен у заемщиков Приморского края (21,74%), Брянской области (21,96%) и Москвы (22,21%).



Что касается России в целом, то за последние полгода этот показатель заемщиков продемонстрировал небольшой рост — на 1,64 процентных пункта. Таким образом, по состоянию на 01.10.2019 года ПДН составил 24,63% (на 01.04.2019 года — 22,99%).

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