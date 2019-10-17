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Число жалоб свердловчан в ЦБ с начала года выросло на 8%
17 октябрь 2019 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Жители Свердловской области стали чаще жаловаться в Банк России. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
«В январе-августе 2019 года число жалоб жителей УрФО, которые поступили в ЦБ, составило 14 тыс. 100. Это на 8,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В Свердловской области было зафиксировано 5,6 тыс. обращений. Это на 8% больше, чем за семь месяцев 2018 года. Число жалоб на некредитные финансовые организации сократилось на 12%, на страховые компании — почти на 40%. Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 27,8%, на кредитные организации — на 17,8%», — заявил М. Мамута.
По его словам, в целом по России число жалоб граждан в ЦБ за семь месяцев 2019 года сократилось на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
«Тренд развернулся. До этого в последние годы мы фиксировали непрерывный рост», — рассказал М. Мамута.
«В январе-августе 2019 года число жалоб жителей УрФО, которые поступили в ЦБ, составило 14 тыс. 100. Это на 8,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В Свердловской области было зафиксировано 5,6 тыс. обращений. Это на 8% больше, чем за семь месяцев 2018 года. Число жалоб на некредитные финансовые организации сократилось на 12%, на страховые компании — почти на 40%. Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 27,8%, на кредитные организации — на 17,8%», — заявил М. Мамута.
По его словам, в целом по России число жалоб граждан в ЦБ за семь месяцев 2019 года сократилось на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
«Тренд развернулся. До этого в последние годы мы фиксировали непрерывный рост», — рассказал М. Мамута.
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