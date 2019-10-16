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Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 20 коп.

16 октябрь 2019 (14:48)

УрБК, Москва, 16.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 10 коп. до 64,35 руб., евро — на 20 коп. до 71,05 руб.

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