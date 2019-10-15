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В Екатеринбурге стартовал конкурс социальной рекламы против коррупции

15 октябрь 2019 (17:03)

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Администрация Екатеринбурга объявила о начале конкурса «Екатеринбург против коррупции». Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

«Практика проведения конкурсов, посвященных противодействию коррупции, в Российской Федерации осуществляется давно. В этом году наш департамент включился в процесс и впервые проводит конкурс социальной рекламы «Екатеринбург против коррупции». Борьбу с этим социальным злом надо вести сообща, не только силами органов власти и полиции, но и населения. Приглашаем к участию в конкурсе всех желающих и надеемся, что свою лепту внесут люди разных возрастных категорий, в том числе школьники и студенты. Нам очень важен каждый участник, каждый новый взгляд на проблему. Наша задача — с малых лет формировать в обществе неприятие к коррупционным проявлениям», — сказала начальник департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елена Хазова.

Участники должны представить плакат на тему «Екатеринбург против коррупции» в формате А3 и заявку. Работы принимаются в виде файла формата JPG. Допускается использование рисунков и фотографий. Конкурсные работы и прилагаемые к ним документы нужно направлять в департамент кадровой политики администрации Екатеринбурга по электронной почте: no_corruption@ekadm.ru с 15 октября до 24 ноября 2019 года включительно.

В состав конкурсной комиссии войдут представители прокуратуры, Общественной палаты Екатеринбурга и специалисты администрации города. Они оценят работы по таким критериям, как соответствие заявленной тематике, аргументированность, креативность, точность и доходчивость изложения. 10 лучших работ будут размещены на официальном сайте администрации Екатеринбурга для онлайн-голосования, которое пройдёт с 27 ноября до 5 декабря включительно.

Победителями конкурса станут три участника, получившие наибольшее количество голосов и занявшие первое, второе и третье место. Торжественная церемония награждения победителей состоится в администрации города в декабре 2019 года в рамках празднования Международного дня борьбы с коррупцией.

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