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Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов в трех российских регионах

15 октябрь 2019 (14:05)

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов сразу в трех российских регионах, сообщает пресс-служба застройщика.

«Так, в Московской области рейтинг возглавил проект «Первый квартал». В Тюмени в него вошли три объекта: «Европейский квартал», микрорайон «Видный» и квартал «Новин». В Сургуте квартал «Новин» стал лучшим проектом жилой застройки в своём регионе», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее застройщикам удавалось возглавить рейтинг только по двум регионам присутствия.

Независимый экспертный агрегатор ЕРЗ регулярно формирует рейтинги застройщиков и жилых комплексов России на основании достоверной информации по более чем 100 критериям, которые определяют потребительские качества жилья и услуг строительных компаний, и 80 параметрам фильтрации. Результат ранжирования публикуется в топе новостроек России и регионов. Всего база ЕРЗ насчитывает 3 тыс. 124 застройщика и 11 тыс. 139 жилых комплексов. Брусника регулярно входит в топ-30 застройщиков России и топ-10 девелоперов жилых комплексов страны.

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