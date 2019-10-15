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Трендовая инфляция в РФ в сентябре ускорилась до 5,3%

15 октябрь 2019 (12:26)

УрБК, Москва, 15.10.2019. Трендовая инфляция в РФ в сентябре ускорилась до 5,3%, говорится в материалах Банка России.

«Оценка трендовой инфляции в сентябре 2019 года немного выросла — до 5,3% с 5,28% в августе. Незначительный рост оценки трендовой инфляции при заметном снижении показателя общего роста цен может указывать на весомый вклад временных факторов в замедлении инфляции на потребительском рынке», — отмечают в ЦБ.

Отметим, что трендовая инфляция — это компонент средней инфляции, который отражает инфляционный тренд, то есть ожидания на среднесрочную перспективу и колебания абсолютных цен.

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