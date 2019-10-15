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В Счетной палате РФ раскритиковали основные показатели реформы мусорной отрасли как неэффективные
15 октябрь 2019 (10:48)
УрБК, Москва, 15.10.2019. Основные показатели реформы мусорной отрасли сформулированы неэффективно, не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (госпрограмма «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы»), опубликованном на сайте Счетной палаты.
Аудиторы отмечают, что в госпрограмме не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем.
В ведомстве считают, что по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» отсутствует обоснование вклада мероприятий и достаточности планируемых результатов в достижение его показателей. Так, не представляется возможным оценить вклад, а также необходимость и достаточность мероприятий для достижения результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и обработке.
При этом в 2019 году средства федерального бюджета в размере 3 млрд 321,8 млн руб. (более 90% предусмотренных на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») возвращены в резервный фонд правительства РФ.
«Таким образом, при отсутствии обоснованности планируемых к получению результатов и их достаточности для достижения цели и показателей; мероприятий, учитывающих приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами, высок риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и потребления», — считают в ведомстве.
Аудиторы отмечают, что в госпрограмме не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем.
В ведомстве считают, что по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» отсутствует обоснование вклада мероприятий и достаточности планируемых результатов в достижение его показателей. Так, не представляется возможным оценить вклад, а также необходимость и достаточность мероприятий для достижения результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и обработке.
При этом в 2019 году средства федерального бюджета в размере 3 млрд 321,8 млн руб. (более 90% предусмотренных на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») возвращены в резервный фонд правительства РФ.
«Таким образом, при отсутствии обоснованности планируемых к получению результатов и их достаточности для достижения цели и показателей; мероприятий, учитывающих приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами, высок риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и потребления», — считают в ведомстве.
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