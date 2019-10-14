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В Челябинске мошенник похитил более 760 тыс. рублей у РЖД

14 октябрь 2019 (17:22)

УрБК, Челябинск, 14.10.2019. В Челябинске уроженца Кургана обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В декабре 2018 года обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, похитил более 760 тыс. руб., принадлежащих ОАО «Российские железные дороги». Он предоставил товарно-транспортные накладные с ложными сведениями об отгрузке нефтезагрязненного грунта в ходе выполнения работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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