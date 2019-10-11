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«Уральские авиалинии» вводят для пассажиров услугу «Выбор места»
11 октябрь 2019 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит для своих пассажиров новую услугу — «Выбор места» на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Приобрести и оплатить ее можно несколькими способами: при покупке билета на сайте авиакомпании, после покупки билета с помощью сервиса «проверка заказа» на сайте авиакомпании, во время онлайн-регистрации на рейс, в фирменных кассах авиакомпании, а также на стойке регистрации в аэропорту.
«Место в самолете — дело субъективное. Для одних важно расположиться у иллюминатора и весь полет ловить отличные кадры, для других принципиальным моментом является увеличенное пространство для ног», — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.
Также, по словам представителей авиакомпании, самый выгодный вариант — выбрать место сразу при покупке билета. Стоимость услуги варьируется от направления полета и выбранного кресла: на рейсах по России стоимость от 299 руб.
Узнать об этом подробнее можно на сайте авиакомпании uralairlines.com. Кроме того, «Уральские авиалинии» предлагают и другие дополнительные услуги: заказ дополнительного питания, провоз питомцев, провоз дополнительного багажа и другие.
Приобрести и оплатить ее можно несколькими способами: при покупке билета на сайте авиакомпании, после покупки билета с помощью сервиса «проверка заказа» на сайте авиакомпании, во время онлайн-регистрации на рейс, в фирменных кассах авиакомпании, а также на стойке регистрации в аэропорту.
«Место в самолете — дело субъективное. Для одних важно расположиться у иллюминатора и весь полет ловить отличные кадры, для других принципиальным моментом является увеличенное пространство для ног», — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.
Также, по словам представителей авиакомпании, самый выгодный вариант — выбрать место сразу при покупке билета. Стоимость услуги варьируется от направления полета и выбранного кресла: на рейсах по России стоимость от 299 руб.
Узнать об этом подробнее можно на сайте авиакомпании uralairlines.com. Кроме того, «Уральские авиалинии» предлагают и другие дополнительные услуги: заказ дополнительного питания, провоз питомцев, провоз дополнительного багажа и другие.
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