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«Уральские авиалинии» попали в число самых безопасных авиакомпаний мира
10 октябрь 2019 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снова получила максимальную оценку по безопасности в рейтинге компании Airline Ratings (семь звезд из семи). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Рейтинг составлен на основе исследования, в котором были проанализированы более 435 авиакомпаний мира. Анализировались авиаинциденты, количество жертв, наличие сертификатов эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA) и другие факторы.
Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», авиакомпания выстроила многоступенчатую систему контроля за тем, чтобы полет и подготовка к нему обеспечивали высокий уровень надежности: работа технического персонала, квалифицированные пилоты, подготовленные бортпроводники, а также наличие собственного авиационно-технического центра, который позволяет проводить все формы наземного обслуживания самолетов. Авиаперевозчик является членом Международной Ассоциации воздушного транспорта — IATA и регулярно проходит аудиты, подтверждающие её приверженность к поддержанию высокого уровня безопасности полетов за счет соответствия международным стандартам.
Весной «Уральские авиалинии» вошли в топ-100 самых безопасных авиакомпаний мира по версии авторитетной немецкой аудиторской компании Jacdec.
Рейтинг составлен на основе исследования, в котором были проанализированы более 435 авиакомпаний мира. Анализировались авиаинциденты, количество жертв, наличие сертификатов эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA) и другие факторы.
Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», авиакомпания выстроила многоступенчатую систему контроля за тем, чтобы полет и подготовка к нему обеспечивали высокий уровень надежности: работа технического персонала, квалифицированные пилоты, подготовленные бортпроводники, а также наличие собственного авиационно-технического центра, который позволяет проводить все формы наземного обслуживания самолетов. Авиаперевозчик является членом Международной Ассоциации воздушного транспорта — IATA и регулярно проходит аудиты, подтверждающие её приверженность к поддержанию высокого уровня безопасности полетов за счет соответствия международным стандартам.
Весной «Уральские авиалинии» вошли в топ-100 самых безопасных авиакомпаний мира по версии авторитетной немецкой аудиторской компании Jacdec.
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