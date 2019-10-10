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В Екатеринбурге гостиницу «Дели» выставили на продажу за 700 млн рублей
10 октябрь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Собственник недостроенной гостиницы «Дели», расположенной около цирка на улице Куйбышева, 36 в Екатеринбурге, решил продать долгострой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Незавершенный объект площадью 26 тыс. кв. м. предлагается инвесторам за 700 млн руб. В здании предлагают все-таки реализовать проект гостиницы или офисного центра.
Застройщик этой территории — ООО «Торгово-офисный центр «Мегаполис», который принадлежит бизнесмену Сергею Флеганову.
Строительство гостиницы «Дели» началось в 1995 году. В 1997 году работы прекратились, а владеющая зданием российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» заявила о ликвидации. В 2016 году собственники заявили о возобновлении работ, которые должны были занять около года, но строительство снова было остановлено.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 3 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург» заявил, что в следующем году закончится срок аренды земли под недостроем, и город намерен начать судебные процедуры для его сноса.
Незавершенный объект площадью 26 тыс. кв. м. предлагается инвесторам за 700 млн руб. В здании предлагают все-таки реализовать проект гостиницы или офисного центра.
Застройщик этой территории — ООО «Торгово-офисный центр «Мегаполис», который принадлежит бизнесмену Сергею Флеганову.
Строительство гостиницы «Дели» началось в 1995 году. В 1997 году работы прекратились, а владеющая зданием российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» заявила о ликвидации. В 2016 году собственники заявили о возобновлении работ, которые должны были занять около года, но строительство снова было остановлено.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 3 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург» заявил, что в следующем году закончится срок аренды земли под недостроем, и город намерен начать судебные процедуры для его сноса.
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