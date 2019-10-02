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Администрация Екатеринбурга планирует снести недостроенную гостиницу «Дели»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Администрация Екатеринбурга не видит в планах развития города завершение строительства недостроенной гостиницы «Дели». Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Высокинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург»



«Аренду земли заканчивается в следующем году. После этого должны пройти судебные, юридические процедуры — как этот участок должен быть изъят, как платить компенсацию за то, что там сегодня построено. Это процедура не короткая, скажем так. Мы занимаемся и этой площадкой, потому что та часть входит в новую градостроительную концепцию «цирк — ледовая арена». Там мы и набережную новую разрабатываем, смотрим логику пешеходных зон. У нас планах там этой гостиницы нет», — пояснил глава города.



Отметим, что строительство гостиницы «Дели» началось еще в 1995 году, проектную документацию разрабатывало ЗАО «Екатеринбурггорпроект». Однако уже в 1997 году работы по возведению здания прекратились. Российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели», которая была владельцем объекта, сначала полностью перестала заниматься строительством, а затем объявила о ликвидации. В 2002 году объект перешел в собственность ООО «Торгово-офисный центр «Мегаполис», принадлежащее предпринимателю Сергею Флеганову. Однако новый владелец также отказался завершать строительство.

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