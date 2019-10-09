Новости дня

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Калинина

9 октябрь 2019 (18:00)

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. В Екатеринбурге закроют проезд транспорта по улице Калинина между улицами Стахановской и Ильича. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Перекрытия продлятся с 14 октября по 1 декабря 2019 года из-за строительства сетей дождевой канализации в районе дома № 26а по улице Калинина. Для объезда закрытого участка движение транспорта будет направлено по улицам Стахановской — Уральских рабочих — Ильича — Калинина.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: