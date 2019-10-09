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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Калинина
9 октябрь 2019 (18:00)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. В Екатеринбурге закроют проезд транспорта по улице Калинина между улицами Стахановской и Ильича. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Перекрытия продлятся с 14 октября по 1 декабря 2019 года из-за строительства сетей дождевой канализации в районе дома № 26а по улице Калинина. Для объезда закрытого участка движение транспорта будет направлено по улицам Стахановской — Уральских рабочих — Ильича — Калинина.
Перекрытия продлятся с 14 октября по 1 декабря 2019 года из-за строительства сетей дождевой канализации в районе дома № 26а по улице Калинина. Для объезда закрытого участка движение транспорта будет направлено по улицам Стахановской — Уральских рабочих — Ильича — Калинина.
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