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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Калинина

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. В Екатеринбурге закроют проезд транспорта по улице Калинина между улицами Стахановской и Ильича. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Перекрытия продлятся с 14 октября по 1 декабря 2019 года из-за строительства сетей дождевой канализации в районе дома № 26а по улице Калинина. Для объезда закрытого участка движение транспорта будет направлено по улицам Стахановской — Уральских рабочих — Ильича — Калинина.

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