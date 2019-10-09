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Рынок новых легких коммерческих автомобилей в РФ за 9 месяцев снизился на 3%

УрБК, Москва, 09.10.2019. Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-сентябре 2019 года снизился на 3% к аналогичному периоду 2018 года — до 78,2 тыс. единиц. В сентябре он вырос на 1,8% — до 9 тыс. единиц, сообщает «Автостат».



«Лидерство на этом рынке по-прежнему удерживает GAZ, реализация которого по сравнению с сентябрем 2018 года выросла на 7,4% — до 4,1 тыс. автомобилей. Таким образом, этот бренд занимает более 45% рынка новых LCV. На втором месте находится другой отечественный производитель — «УАЗ» с показателем 1,2 тыс. единиц (-5,7%). Третью строчку занимает американский Ford (1,1 тыс. штук; +1,9%)», — говорится в сообщении.



Также в сентябре в пятерку лидеров вошли Lada с показателем 1 тыс. автомобилей (+20,5%) и Volkswagen (456 штук; -0,7%).

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