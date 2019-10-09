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В Первоуральске обсудят разработанную по инициативе Группы ЧТПЗ программу благоустройства города
9 октябрь 2019 (12:18)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. 11 и 12 октября в Первоуральске состоится обсуждение комплексной программы благоустройства и развития городской среды, инициатором которой является Группа ЧТПЗ. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Мероприятия пройдут при поддержке Группы ЧТПЗ и «Центра аналитики города» в Инновационном культурном центре.
«11 октября состоится форсайт-сессия с участием федеральных, областных и городских экспертов. В их числе — политики, представители малого и среднего бизнеса, а также общественных объединений, архитектурного, журналистского и культурного сообществ. Участники поделятся видением стратегии развития города, а также разработают сценарий изменений на ближайшие пять лет», — говорится в сообщении.
На следующий день, 12 октября, в рамках открытой дискуссии «Какими будут общественные пространства Первоуральска? Решать тебе» жители Первоуральска смогут высказать свои предложения и пожелания по преображению города, которые будут учтены в процессе реализации программы. Регистрация на мероприятие проводится на сайте «Первоуральск преображение» gorod.pervo.ru, который запущен специально для информирования всех заинтересованных жителей о ходе реализации программы. На веб-странице также доступны для ознакомления описание программы развития города, детальная карта будущего благоустройства, ответы на популярные вопросы жителей Первоуральска о программе.
«Открытый диалог с общественностью и экспертным сообществом — одна из ключевых составляющих реализации комплексной программы благоустройства и развития городских пространств Первоуральска. На первом этапе специалисты «Центра аналитики города» провели комплексное исследование городской среды Первоуральска, изучили главные направления преобразований — транспортную инфраструктуру, общественные пространства и дворовые территории, систему наружного освещения, уровень развития бизнеса, а также разработали перечень рекомендаций по развитию города. Результаты исследования, предложения экспертов и жителей города лягут в основу стратегии пространственного развития Первоуральска», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, Группа ЧТПЗ инициировала масштабный проект развития города Первоуральска, который реализуется на основе государственно-частного партнерства. В июне 2019 года компания, правительство Свердловской области, администрация городского округа Первоуральск и «Центр аналитики города» заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации программы благоустройства и развития городских общественных пространств Первоуральска. Инвестиции Группы ЧТПЗ составили более 70 млн руб.
Мероприятия пройдут при поддержке Группы ЧТПЗ и «Центра аналитики города» в Инновационном культурном центре.
«11 октября состоится форсайт-сессия с участием федеральных, областных и городских экспертов. В их числе — политики, представители малого и среднего бизнеса, а также общественных объединений, архитектурного, журналистского и культурного сообществ. Участники поделятся видением стратегии развития города, а также разработают сценарий изменений на ближайшие пять лет», — говорится в сообщении.
На следующий день, 12 октября, в рамках открытой дискуссии «Какими будут общественные пространства Первоуральска? Решать тебе» жители Первоуральска смогут высказать свои предложения и пожелания по преображению города, которые будут учтены в процессе реализации программы. Регистрация на мероприятие проводится на сайте «Первоуральск преображение» gorod.pervo.ru, который запущен специально для информирования всех заинтересованных жителей о ходе реализации программы. На веб-странице также доступны для ознакомления описание программы развития города, детальная карта будущего благоустройства, ответы на популярные вопросы жителей Первоуральска о программе.
«Открытый диалог с общественностью и экспертным сообществом — одна из ключевых составляющих реализации комплексной программы благоустройства и развития городских пространств Первоуральска. На первом этапе специалисты «Центра аналитики города» провели комплексное исследование городской среды Первоуральска, изучили главные направления преобразований — транспортную инфраструктуру, общественные пространства и дворовые территории, систему наружного освещения, уровень развития бизнеса, а также разработали перечень рекомендаций по развитию города. Результаты исследования, предложения экспертов и жителей города лягут в основу стратегии пространственного развития Первоуральска», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, Группа ЧТПЗ инициировала масштабный проект развития города Первоуральска, который реализуется на основе государственно-частного партнерства. В июне 2019 года компания, правительство Свердловской области, администрация городского округа Первоуральск и «Центр аналитики города» заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации программы благоустройства и развития городских общественных пространств Первоуральска. Инвестиции Группы ЧТПЗ составили более 70 млн руб.
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