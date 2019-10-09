Новости дня

В Первоуральске обсудят разработанную по инициативе Группы ЧТПЗ программу благоустройства города

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. 11 и 12 октября в Первоуральске состоится обсуждение комплексной программы благоустройства и развития городской среды, инициатором которой является Группа ЧТПЗ. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Мероприятия пройдут при поддержке Группы ЧТПЗ и «Центра аналитики города» в Инновационном культурном центре.



«11 октября состоится форсайт-сессия с участием федеральных, областных и городских экспертов. В их числе — политики, представители малого и среднего бизнеса, а также общественных объединений, архитектурного, журналистского и культурного сообществ. Участники поделятся видением стратегии развития города, а также разработают сценарий изменений на ближайшие пять лет», — говорится в сообщении.



На следующий день, 12 октября, в рамках открытой дискуссии «Какими будут общественные пространства Первоуральска? Решать тебе» жители Первоуральска смогут высказать свои предложения и пожелания по преображению города, которые будут учтены в процессе реализации программы. Регистрация на мероприятие проводится на сайте «Первоуральск преображение» gorod.pervo.ru, который запущен специально для информирования всех заинтересованных жителей о ходе реализации программы. На веб-странице также доступны для ознакомления описание программы развития города, детальная карта будущего благоустройства, ответы на популярные вопросы жителей Первоуральска о программе.



«Открытый диалог с общественностью и экспертным сообществом — одна из ключевых составляющих реализации комплексной программы благоустройства и развития городских пространств Первоуральска. На первом этапе специалисты «Центра аналитики города» провели комплексное исследование городской среды Первоуральска, изучили главные направления преобразований — транспортную инфраструктуру, общественные пространства и дворовые территории, систему наружного освещения, уровень развития бизнеса, а также разработали перечень рекомендаций по развитию города. Результаты исследования, предложения экспертов и жителей города лягут в основу стратегии пространственного развития Первоуральска», — сообщили в пресс-службе предприятия.



Напомним, Группа ЧТПЗ инициировала масштабный проект развития города Первоуральска, который реализуется на основе государственно-частного партнерства. В июне 2019 года компания, правительство Свердловской области, администрация городского округа Первоуральск и «Центр аналитики города» заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации программы благоустройства и развития городских общественных пространств Первоуральска. Инвестиции Группы ЧТПЗ составили более 70 млн руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:18</span><br /><strong>В Первоуральске обсудят разработанную по инициативе Группы ЧТПЗ программу благоустройства города</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. 11 и 12 октября в Первоуральске состоится обсуждение комплексной программы благоустройства и развития городской среды, инициатором которой является Группа ЧТПЗ. Об этом сообщает пресс-служба компании. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090468-v-pervouralske-obsudyat-razrabotannuyu-po-iniciative-gruppy-chtpz-programmu-blagoustroystva-goroda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: