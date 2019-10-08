В Академическом районе Екатеринбурга запустят троллейбусную и трамвайную линии

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе появится троллейбусная линия. Соответствующая информация отражена в проекте генплана развития города до 2035 года.Маршрут нового транспорта пройдет по улицам Краснолесья, Тимофеева-Ресовского, Рябинина и Амундсена.Также согласно генплану, до 2025 будет построено четыре новые трамвайные линии: соединение линий по улице Машиностроителей, линии в Верхнюю Пышму, в Академический и в район Солнечный.На перспективу до 2035 года власти запланировали строительство еще десяти новых трамвайных линий по улице Бакинских Комиссаров, по улице Бориса Ельцина и улице 8 Марта, по улицам Большакова и Серова (продление на юг существующей линии по улице Московская), по улицам Волгоградская — Островского (соединение двух существующих линий), по улицам Героев России — Готвальда (обслуживание районов Заречный и Вокзальный), меридиональная связь района Уктус Правобережный с центральным планировочным районом улиц Щербакова — Белинского — Онежская — Луганская — Машинная — Большакова — Луначарского и соединение с существующей линией по улице Фучика, продолжение трамвайной линии по улице Татищева, строительство трамвайной линии в районе Академический: по улице Вильгельма де Геннина, улицам Вильгельма де Геннина — Академика Вавилова — Чкалова, строительство трамвайной линии в район Широкая Речка, строительство трамвайной линии в районе Солнечный.При этом будет ликвидирована трамвайная линия, которая сейчас идет до конечной остановки «Зеленый мыс».