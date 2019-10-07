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В открытом доступе обнаружена база данных «Билайна» со сведениями о 8,7 млн пользователей





Проверка показала, что



В пресс-службе «Билайна» сообщили, что провели расследование инцидента. Там обратили внимание, что на данный момент абонентская база проводного ШПД у компании менее 3 млн. «Данная информация (попавшая в открытый доступ, — прим. «Коммерсантъ») — небольшая часть базы 2017 года. Утечку данных мы зафиксировали два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные», — сообщили в компании, отметив, что тем не менее служба безопасности «Билайн» продолжает вести расследование инцидента. УрБК, Москва, 07.10.2019. В открытом доступе обнаружена база данных «Билайна» со сведениями о 8,7 млн пользователей, подключивших домашний интернет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».Проверка показала, что данные актуальны. Сотрудники издания, у которых подключен или был подключен интернет «Билайна», нашли в базе свое полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны. Причем были выявлены как действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года.В пресс-службе «Билайна» сообщили, что провели расследование инцидента. Там обратили внимание, что на данный момент абонентская база проводного ШПД у компании менее 3 млн. «Данная информация (попавшая в открытый доступ, — прим. «Коммерсантъ») — небольшая часть базы 2017 года. Утечку данных мы зафиксировали два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные», — сообщили в компании, отметив, что тем не менее служба безопасности «Билайн» продолжает вести расследование инцидента.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:53</span><br /><strong>В открытом доступе обнаружена база данных «Билайна» со сведениями о 8,7 млн пользователей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 07.10.2019. В открытом доступе обнаружена база данных «Билайна» со сведениями о 8,7 млн пользователей, подключивших домашний интернет. Об этом сообщает «Коммерсантъ». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090393-v-otkrytom-dostupe-obnaruzhena-baza-dannyh-bilayna-so-svedeniyami-o-87-mln-polzovateley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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