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В открытом доступе обнаружена база данных «Билайна» со сведениями о 8,7 млн пользователей
7 октябрь 2019 (09:53)
УрБК, Москва, 07.10.2019. В открытом доступе обнаружена база данных «Билайна» со сведениями о 8,7 млн пользователей, подключивших домашний интернет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Проверка показала, что данные актуальны. Сотрудники издания, у которых подключен или был подключен интернет «Билайна», нашли в базе свое полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны. Причем были выявлены как действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года.
В пресс-службе «Билайна» сообщили, что провели расследование инцидента. Там обратили внимание, что на данный момент абонентская база проводного ШПД у компании менее 3 млн. «Данная информация (попавшая в открытый доступ, — прим. «Коммерсантъ») — небольшая часть базы 2017 года. Утечку данных мы зафиксировали два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные», — сообщили в компании, отметив, что тем не менее служба безопасности «Билайн» продолжает вести расследование инцидента.
Проверка показала, что данные актуальны. Сотрудники издания, у которых подключен или был подключен интернет «Билайна», нашли в базе свое полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны. Причем были выявлены как действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года.
В пресс-службе «Билайна» сообщили, что провели расследование инцидента. Там обратили внимание, что на данный момент абонентская база проводного ШПД у компании менее 3 млн. «Данная информация (попавшая в открытый доступ, — прим. «Коммерсантъ») — небольшая часть базы 2017 года. Утечку данных мы зафиксировали два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные», — сообщили в компании, отметив, что тем не менее служба безопасности «Билайн» продолжает вести расследование инцидента.
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