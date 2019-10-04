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В Екатеринбурге участник преступной группы приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение автомобилей

4 октябрь 2019 (12:10)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 38-летнего Александра Терпугова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в ноябре и декабре 2017 года осужденный совместно с соучастниками совершил кражи автомобилей Toyota Corolla и Renault Duster.

Однако соучастники были обнаружены сотрудниками полиции, а автомобили, на одном из которых уже стояли чужие регистрационные номера, возвращены потерпевшим.

Подсудимый вину не признал, в ходе расследования показания не давал, его алиби было опровергнуто, а вина подтверждена полностью.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.

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