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Проводить общегородской опрос в Екатеринбурге будут более 500 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Избирательная комиссия Екатеринбурга на очередном заседании утвердила список лиц, которые будут осуществлять проведение опроса граждан по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины. Об этом сообщается на официальном портале города.



Как рассказал председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин, определена численность тех, кто станет непосредственно организовывать и проводить опрос на специальных пунктах.



На каждом из них будут работать по 10 человек, из них более 70% уже занимались подготовкой и проведением выборов различного уровня. Все они имеют опыт работы и с избирательной документацией, и с гражданами, а на этот раз основная задача — выдача опросных листов. Кроме того, эти специалисты будут вести списки жителей города, явившихся на пункты проведения опроса.



«Сегодня мы можем уверенно утверждать, что грамотные кадры для работы на пунктах опроса у нас есть, и высокий уровень их подготовки позволит обеспечить необходимый режим работы с горожанами, пришедшими на опросные пункты. Случайных людей среди них нет, все они проверены на аналогичных общегородских мероприятиях. Мы надеемся, что у них будет конструктивное взаимодействие и с наблюдателями. Ведь общая задача всех — сделать опрос действительно открытым, прозрачным и гласным. Во многом это зависит и от лиц, осуществляющих опрос, и от наблюдателей, которые будут предложены нам до 7 октября 2019 года общественными объединениями и организациями уральской столицы», — отметил Вадим Антошин.



Одной из основных функций лиц, осуществляющих опрос, станет разъяснение гражданам порядка заполнения опросных листов.



«Процедура опроса очень близка к процедуре проведения выборов, но у нее есть некоторые особенности. Одна из них — по признанию опросных листов недействительными. Всю эту информацию каждый гражданин, принимающий участие в голосовании, сможет получить, в том числе, и на специальном пункте от лиц, осуществляющих опрос», — отметила начальник организационно-правового отдела аппарата избирательной комиссии Анна Синдяшкина.



Как ранее сообщалось, на заседании гордумы 24 сентября депутаты приняли решение о проведении общегородского опроса, в ходе которого будет выбрано место строительства собора святой Екатерины.



Голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.



Со всеми материалами, касающимися проведения опроса граждан по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины, можно ознакомиться в специальном разделе на официальном портале Екатеринбурга.

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