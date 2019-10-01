Резиденты уходят из «Титановой долины»

Особую экономическую зону покидает второй за последние два месяца резидент. И если в первом случае несостоявшийся производитель был оштрафован за неисполнение обязательств, то случай с компанией «СТОД-Урал» является наглядным примером того, что в Свердловской области не работают специально учрежденные институты. Регион лишился инвестиций в размере 15,6 млрд руб., а бизнес-общественность видит, что данные инвесторам обещания о создании климата наибольшего благоприятствования не выполняются. Что касается самой «Титановой долины» и деятельности министерства инвестиций, то выводы о стиле их руководства и эффективности ведомых проектов предстоит делать компетентным органам.Резидент ОЭЗ «Титановая долина» — компания «СТОД-Урал» — выходит из проекта. ООО «Современные технологии обработки древесины-Урал» — дочерняя компания ООО «СТОД» — намеревалась построить на площадке под Верхней Салдой завод по глубокой переработке древесины и производству современных строительных материалов. Срок реализации проекта — 2017-2020 годы, объем инвестиций — 15,6 млрд руб. В компании обещали создать 740 новых рабочих мест и уже вложили в проект на территории Свердловской области 200 млн руб.Согласно постановлению правительства РФ от 30.06.2007 г. № 419, проект «Современные технологии обработки древесины» ООО «СТОД» был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 928 от 13.10.2009 г.).В обмен на вложение в региональную экономику 15,6 млрд руб. резидент «Титановой долины» просил модернизировать автодороги Верхняя Салда — Алапаевск (ветхое состояние не позволяет эксплуатировать ее в дождливое время), построить южный обход Нижнего Тагила во избежание большого трафика лесовозов через город, повысить категорийность а/д Нижний Тагил — Верхняя Салда.Одним из ключевых условий строительства завода в «Титановой долине» было подведение ж/д инфраструктуры до границы участка «СТОД-Урал» на территории верхнесалдинской площадки.Как рассказал УрБК замгендиректора «СТОД-Урал» Николай Рощупкин, это важное условие захода резидента в проект ОЭЗ не было выполнено из-за проволочек со стороны представителей Корпорации развития Среднего Урала, руководства «Титановой долины», вице-губернатора Алексея Орлова и министерства инвестиций и развития.«Мы должны были выйти на площадку, приступить к работам, у нас был заключен договор с подрядчиком и были определены поставщики стройматериалов. С сентября прошлого года на совещаниях в «Титановой долине» в Екатеринбурге заместители Кызласова (Артемий Кызласов, гендиректор «Титановой долины», — прим. ред.), так как самого его не было, обещали подготовить все условия, но этого не произошло. В конце декабря (прошлого года, — прим. ред.) мы выходили на руководство Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) и через них — на вице-губернатора Орлова. Нашу продукцию можно транспортировать только по железнодорожной ветке. Мы сказали, что если это условие будет не выполнено, нам нет смысла заходить в «Титановую долину». И попросили у Орлова гарантии через КРСУ. В ответ нам прислали отписку», — рассказал агентству Николай Рощупкин.По его словам, из-за бездействия со стороны указанных структур у «СТОД-Урал» на грани срыва оказался контракт с немецкими партнерами, в результате чего инвестор отказался инвестировать средства в площадку под Верхней Салдой.«Это полная безответственность, и нам еще какой-то иск хотят предъявлять. Мы приняли решение закрыть проект. Даже сейчас нет никакой реакции. Были какие-то меморандумы, соглашения — «Титановая долина» обещала нам дать связь, воду, остальные коммуникации, но ничего из этого не сделали. Целая команда была задействована», — возмущается Николай Рощупкин.Добавим, что согласно заявленным параметрам, в результате запуска проекта «СТОД-Урал» заявленный объем оплаты труда с отчислениями за период до 2031 года должен был составить 2 млрд 771 млн 540 тыс. руб., а объем налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации за первые 3 года — 1 млрд 351 млн руб.«Выход на площадку («Салда», — прим. ред.) для проведения земельных работ был запланирован в октябре 2018 года, перенесен на апрель 2019 в связи с недостаточной готовностью площадки (не вырублены лесные насаждения, не расчищена площадка)», — говорится в презентации проекта.Начиная с августа нынешнего года, это уже второй резидент, который покидает «Титановую долину». Но тогда ситуация была иная: с иском к ООО «Уральский оптический завод» в арбитражный суд Свердловской области обратилось региональное министерство инвестиций и развития. Оно решило расторгнуть с резидентом соглашение от 5 октября 2012 года № С-474-ОС/Д25 и взыскать штрафа в 5 млн руб. за невыполнение обязательств резидента перед ОЭЗ. Правительство Свердловской области попросило иск удовлетворить.Таким образом, за столь короткий промежуток времени «Титановая долина» лишилась двух резидентов. Причем если верить представителям «СТОД-Урал», то произошло это по вине ответственных лиц институтов и ведомств, отвечающих за привлечение инвесторов в регион. Возникает вопрос: почему и зачем так повела себя в данной ситуации Корпорация развития Среднего Урала, которую власти годами позиционируют в качестве «одного окна» для бизнеса и инвесторов, обещая последним индивидуальное сопровождение проектов? Если верить словам Николая Рощупкина, такого подхода нет и в помине. Также выглядит странным в этой истории «участие» и «заинтересованность» вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.Тем более, что августе 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении ОЭЗ «Титановая долина» — документ был подготовлен Минэкономразвития. В нем говорится, что площадь ОЭЗ будет увеличена за счет трех земельных участков в Екатеринбурге и на территории Сысертского городского округа. Там предполагается разместить предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и производства комплектующих, производства медицинского оборудования.«В данный момент восемь компаний подтвердили намерение стать резидентами ОЗЭ. Объем запланированных инвестиций оценивается в 3,8 млрд руб. и превышает объем средств бюджета Свердловской области, необходимых для создания инфраструктуры на новой территории», —говорилось в сообщении Минэкономразвития РФ.Там же указывалось, что «по оценке Минэкономразвития России, показатель эффективности ОЭЗ составляет 100%».Исходя из реального положения дел, складывается противоположное впечатление. Похоже, что в Минэкономразвития РФ не владеют реальным положением дел относительно заявленных и сопровождаемых «Титановой долиной» проектов.Зато известно, что руководство «Титановой долины» ежегодно претендует на получение бюджетных средств, предоставляя в правительство Свердловской области и региональное Заксобрание графики развития особой экономической зоны. Команда Артемия Кызласова продолжает уверять, что на площадках зоны зарегистрировано 14 резидентов, с начала «функционирования ОЭЗ» объем осуществленных компаниями инвестиций составил более 6 млрд руб., а в бюджеты всех уровней резиденты уплатили более 193 млн руб. налогов.Но это в отчетах — на деле же происходит исход резидентов вследствие невыполнения данных обязательств. Обещанной железной дороги «СТОД-Урал» для своего завода не получил. Как следствие, не будет и самого завода. В самой «Титановой долине» недавно уверяли, что такая ветка на площадке «Салда» появится не ранее 2021 года в рамках концессионного соглашения с ОАО «РЖД». И выражали надежду, что монополия готова вложить в этот проект 1,8 млрд руб. В связи с чем представители «Титановой долины» заявляли, что объем перевозок по этой железной дороге может составить порядка 500 тыс. т в год.Однако обнародованные потенциальными резидентами деловые подходы менеджмента «Титановой долины» и фактическая незаинтересованность в инвестпроектах заставляют усомниться в реальности планов.Еще в 2014 году Счетная палата Свердловской области предлагала ликвидировать «Титановую долину». В ходе проверки выяснилось, что уставной капитал «Титановой долины» на конец 2013 года составлял 951 млн руб., а чистые активы — 871 млн руб.«В случае наличия чистых активов менее величины уставного капитала по итогам 2014 года ОАО «Титановая долина» в I полугодии 2015 года должна принять решение об уменьшении уставного капитала или о своей ликвидации», — говорилось в отчете Счетной палаты.Несмотря на это, весной 2017 года Артемий Кызласов попросил из регионального бюджета почти 700 млн руб. Аналогичную сумму ОЭЗ просила годом ранее. Как уверял менеджмент, деньги были нужны для завершения первого этапа строительства систем энергоснабжения, наружного освещения и автомобильных проездов. К чему привели такие экономические обоснования — наглядно можно убедиться сейчас.