Новости дня
Налоговая нагрузка работающих на ЕНВД предприятий может вырасти в три раза
1 октябрь 2019 (15:02)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите Уральской торгово-промышленной палаты Ирина Мамина в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала, что отмена в РФ единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в январе 2021 года негативно скажется на малых предприятиях.
«На мой взгляд, изменений и потрясений для бизнеса будет достаточно много. Предпринимателям нужно будет выбрать новый налоговый режим. Говорить о том, что все массово перейдут на патентную систему, не приходится. Патент не очень удобен тем, что его приходится приобретать на каждый вид деятельности. Это осложняет процесс использования этого инструмента. Кроме того, патент могут оформить только те организации, где численность сотрудников не превышает 15 человек. Для сравнения, на ЕНВД ограничение составляет 100 человек», — сообщила И. Мамина.
По ее словам, возможный переход предпринимателей на упрощённую или общую систему налогообложения несет в себе серьезные риски для бизнеса.
«Налоговая нагрузка при переходе на «упрощенку» вырастет, причем вырастет существенно. Опять-таки следует учитывать существующие ограничения. Упрощенной системой налогообложения могут пользоваться предприятия, выручка которых не превышает 150 млн руб. в год. Здесь важно учитывать, что для торговой деятельности выручка — это товарооборот, а не маржа. При переходе на общую систему налогообложения нагрузка предприятий может вырасти в три раза и более», — полагает И. Мамина.
Госдума приняла решение об изменении существующей системы налогообложения для розницы и малого и среднего бизнеса с 2021 года.
«На мой взгляд, изменений и потрясений для бизнеса будет достаточно много. Предпринимателям нужно будет выбрать новый налоговый режим. Говорить о том, что все массово перейдут на патентную систему, не приходится. Патент не очень удобен тем, что его приходится приобретать на каждый вид деятельности. Это осложняет процесс использования этого инструмента. Кроме того, патент могут оформить только те организации, где численность сотрудников не превышает 15 человек. Для сравнения, на ЕНВД ограничение составляет 100 человек», — сообщила И. Мамина.
По ее словам, возможный переход предпринимателей на упрощённую или общую систему налогообложения несет в себе серьезные риски для бизнеса.
«Налоговая нагрузка при переходе на «упрощенку» вырастет, причем вырастет существенно. Опять-таки следует учитывать существующие ограничения. Упрощенной системой налогообложения могут пользоваться предприятия, выручка которых не превышает 150 млн руб. в год. Здесь важно учитывать, что для торговой деятельности выручка — это товарооборот, а не маржа. При переходе на общую систему налогообложения нагрузка предприятий может вырасти в три раза и более», — полагает И. Мамина.
Госдума приняла решение об изменении существующей системы налогообложения для розницы и малого и среднего бизнеса с 2021 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Подписан закон о налоговом спецрежиме для регионального бизнеса
- Единый налог для малого бизнеса в 2015 году вырастет на 7,5%
- Право на упрощенную систему налогообложения может получить большее число компаний
- Совет Федерации РФ одобрил закон об упрощенной патентной схеме налогообложения
- Завершается срок подачи заявлений о переходе на упрощенную систему налогообложения на 2012 год