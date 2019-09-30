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В Академическом районе Екатеринбурга откроется подстанция скорой помощи
30 сентябрь 2019 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе 1 октября состоится открытие новой подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города.
Это событие приурочено к Дню рождения Академического. На торжественное мероприятие приглашены представители правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга и строительной компании «Ренова групп».
«Правительство Свердловской области выкупило новое здание у застройщика микрорайона «Ренова групп» и передало в безвозмездную собственность станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Такой опыт межведомственного сотрудничества реализуется на территории уральской столицы впервые», — говорится в сообщении.
Теперь экстренную и неотложную помощь внутри микрорайона и на соседних территориях будут оказывать пять бригад скорой медицинской помощи: три общепрофильных, одна педиатрическая и одна реанимационная. Это новые сформированные бригады из опытных сотрудников скорой помощи, состоящие из 61 медика и 39 водителей. В дальнейшем, по мере увеличения населения района, возможно развёртывание дополнительных бригад.
Обслуживание вызовов на новой подстанции будет осуществляться на приобретенных машинах класса «В» и класса «С», которые оснащены в соответствии с самыми современными требованиями.
Площадь самой подстанции составляет 1,5 тыс. кв. м. Строительство осуществлялось по специальному для станции скорой помощи проекту.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Это событие приурочено к Дню рождения Академического. На торжественное мероприятие приглашены представители правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга и строительной компании «Ренова групп».
«Правительство Свердловской области выкупило новое здание у застройщика микрорайона «Ренова групп» и передало в безвозмездную собственность станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Такой опыт межведомственного сотрудничества реализуется на территории уральской столицы впервые», — говорится в сообщении.
Теперь экстренную и неотложную помощь внутри микрорайона и на соседних территориях будут оказывать пять бригад скорой медицинской помощи: три общепрофильных, одна педиатрическая и одна реанимационная. Это новые сформированные бригады из опытных сотрудников скорой помощи, состоящие из 61 медика и 39 водителей. В дальнейшем, по мере увеличения населения района, возможно развёртывание дополнительных бригад.
Обслуживание вызовов на новой подстанции будет осуществляться на приобретенных машинах класса «В» и класса «С», которые оснащены в соответствии с самыми современными требованиями.
Площадь самой подстанции составляет 1,5 тыс. кв. м. Строительство осуществлялось по специальному для станции скорой помощи проекту.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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