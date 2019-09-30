Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 40 коп.

30 сентябрь 2019 (16:03)

УрБК, Москва, 30.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 22,51 коп. до 64,64 руб., евро снизился на 40,08 коп. до 70,71 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: