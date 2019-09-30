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В Челябинске 300 домов остаются без отопления

УрБК, Челябинск, 30.09.2019. Около 300 домов в Челябинске остаются без отопления из-за регулировок и ремонта сетей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



«На сегодняшний день теплоноситель подан ко всем потребителям. В 300 домах города отопления нет в связи с тем, что проводится регулировка внутренних сетей, либо проводится аварийный ремонт. То есть тепло подали на дом — какие-то трубы потекли. Работают и Управляющие компании, и аварийные бригады. В течение 1-2 дней тепло будет везде. Просим жителей набраться терпения», — заявил на аппаратном совещании начальник управления ЖКХ Дмитрий Петров.



Отмечается, что северная зона Металлургического района, остается самой проблемной. В 2019 году из областного бюджета на капремонт северной зоны ЧМЗ было выделено 175 млн руб. На эти средства отремонтированы магистральные сети по улицам Румянцева, Б. Хмельницкого, Социалистической и Байкальской общей протяженностью 960 м.



Также начальник управления ЖКХ озвучил, что на 20 сентября задолженность теплоснабжающих организаций перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» за потребление газа составляла 337 млн руб. В настоящее время выясняются причины ее возникновения и составлен график погашения. По его мнению, возможной причиной возникновения задолженности стало изменение тарифа.



«Урегулирование тарифной политики ведет к тому, что у ресурсноснабжающих организаций возникают долги. Тариф был утвержден один, затем он сменился, и дельта у них повисла. Системная работа позволяет выявить долг», — сказал Дмитрий Петров.

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