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ДелоБанк сохранил первое место в рейтинге самых выгодных банков для ИП-фрилансеров

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. ДелоБанк (проект СКБ-банка для предпринимателей) сохранил лидерство в рейтинге самых выгодных банков для индивидуальных предпринимателей-фрилансеров, который составило агентство Markswebb.



«В III квартале ДелоБанк сохранил лидерские позиции с тарифом «Выгодный старт» без абонентской платы за открытие и ведение расчетного счета. Клиенты ДелоБанка могут бесплатно переводить до 150 тыс. руб. в месяц на свою карту физлица», — говорится в сообщении ДелоБанка.



Business Banking Fees Monitoring — это инициативный ежеквартальный мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса. Эксперты консалтингового агентства MarksWebb рассчитали стоимость обслуживания в 18 российских банках для трех разных компаний сегмента малого бизнеса в Москве и составили рейтинг. В исследовании использована информация о тарифах банков из открытых источников, а также данные тайного покупателя. В категории «ИП-фрилансер» эксперты MarksWebb взяли как пример для расчета индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 тыс. руб. на собственную карту физического лица в том же банке.



В категории «Торговая точка в Москве» с ежемесячной выручкой до 500 тыс. руб. пакет услуг ДелоБанка «Активный рост» с бесплатным онлайн-банкингом, корпоративной картой, переводами юридическим и физическим лицам до 150 тыс. руб. оказался также среди самых выгодных.



«Миссия ДелоБанка — поддерживать начинающих предпринимателей, формировать для них комфортную деловую среду. В Москве, по данным ФНС, работают свыше 320 тыс. индивидуальных предпринимателей, и их число постоянно растет. Мы заинтересованы в том, чтобы микробизнес получал в ДелоБанке максимально выгодные условия, не переплачивал за банковское обслуживание и мог сосредоточиться на росте. Ведь если предлагать адекватные тарифы и оптимальный пакет услуг для стартаперов, то они смогут успешно масштабировать свой бизнес и будут заинтересованы в долгосрочном партнерстве с ДелоБанком», — подчеркнула директор по развитию ДелоБанка Ирина Кузьмина.

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