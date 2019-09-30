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Сотрудники подшефного ММК офтальмологического центра отмечают пятилетний юбилей

УрБК, Магнитогорск, 30.09.2019. Сотрудники офтальмологического центра Центральной клинической медико-санитарной части (партнер ПАО «ММК») отмечают пятилетний юбилей. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.



«Офтальмологическая клиника Центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЧ) — современный офтальмологический центр с возможностями оказания полной диагностической и комплексной лечебной помощи пациентам как с рефракционными нарушениями зрения (близорукость и дальнозоркость), так и с социально значимыми заболеваниями (глаукома, катаракта и другими патологиями) по «золотым стандартам» офтальмологии», — говорится в сообщении.



В офтальмологический центр медико-санитарной части за медицинской помощью обращаются не только магнитогорцы, но и жители прилегающих сельских районов — Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Кизильского. Ежегодно пациентами центра становятся около 7 тыс. человек с самыми разными заболеваниями глаз. Приём пациентов здесь ведут лучшие специалисты-офтальмологи Магнитки во главе с заведующим клиникой, офтальмологом высшей категории Сергеем Пастуховым. Специалисты имеют многолетний успешный опыт лечения офтальмологических заболеваний, регулярно повышают свой профессиональный уровень в соответствии с мировыми стандартами.



«В центре проводятся всевозможные виды офтальмологических исследований, используется уникальная для Магнитогорска технология — эксимерлазерное устранение аномалий рефракций на современной лазерной установке «WAVELIGHT Е 500»: близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В год офтальмологи центра выполняют около 700 операций по эксимерлазерной коррекции зрения. Особая категория пациентов — работники Группы компаний Магнитогорского металлургического комбината. В рамках программ корпоративного добровольного медицинского страхования вся медицинская помощь для них бесплатна», — сообщили представители ММК.



Также в центре ведется отбор, подготовка и направление на стационарное лечение пациентов с заболеваниями органов зрения, осуществляются экспертизы временной нетрудоспособности, проводятся профилактические мероприятия для предотвращения и раннего выявления патологии офтальмологических заболеваний, диспансерное наблюдение и реабилитация пациентов с заболеваниями органов зрения.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:52</span><br /><strong>Сотрудники подшефного ММК офтальмологического центра отмечают пятилетний юбилей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 30.09.2019. Сотрудники офтальмологического центра Центральной клинической медико-санитарной части (партнер ПАО «ММК») отмечают пятилетний юбилей. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090231-sotrudniki-podshefnogo-mmk-oftalmologicheskogo-centra-otmechayut-pyatiletniy-yubiley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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