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Сотрудники подшефного ММК офтальмологического центра отмечают пятилетний юбилей
30 сентябрь 2019 (11:52)
УрБК, Магнитогорск, 30.09.2019. Сотрудники офтальмологического центра Центральной клинической медико-санитарной части (партнер ПАО «ММК») отмечают пятилетний юбилей. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.
«Офтальмологическая клиника Центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЧ) — современный офтальмологический центр с возможностями оказания полной диагностической и комплексной лечебной помощи пациентам как с рефракционными нарушениями зрения (близорукость и дальнозоркость), так и с социально значимыми заболеваниями (глаукома, катаракта и другими патологиями) по «золотым стандартам» офтальмологии», — говорится в сообщении.
В офтальмологический центр медико-санитарной части за медицинской помощью обращаются не только магнитогорцы, но и жители прилегающих сельских районов — Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Кизильского. Ежегодно пациентами центра становятся около 7 тыс. человек с самыми разными заболеваниями глаз. Приём пациентов здесь ведут лучшие специалисты-офтальмологи Магнитки во главе с заведующим клиникой, офтальмологом высшей категории Сергеем Пастуховым. Специалисты имеют многолетний успешный опыт лечения офтальмологических заболеваний, регулярно повышают свой профессиональный уровень в соответствии с мировыми стандартами.
«В центре проводятся всевозможные виды офтальмологических исследований, используется уникальная для Магнитогорска технология — эксимерлазерное устранение аномалий рефракций на современной лазерной установке «WAVELIGHT Е 500»: близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В год офтальмологи центра выполняют около 700 операций по эксимерлазерной коррекции зрения. Особая категория пациентов — работники Группы компаний Магнитогорского металлургического комбината. В рамках программ корпоративного добровольного медицинского страхования вся медицинская помощь для них бесплатна», — сообщили представители ММК.
Также в центре ведется отбор, подготовка и направление на стационарное лечение пациентов с заболеваниями органов зрения, осуществляются экспертизы временной нетрудоспособности, проводятся профилактические мероприятия для предотвращения и раннего выявления патологии офтальмологических заболеваний, диспансерное наблюдение и реабилитация пациентов с заболеваниями органов зрения.
«Офтальмологическая клиника Центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЧ) — современный офтальмологический центр с возможностями оказания полной диагностической и комплексной лечебной помощи пациентам как с рефракционными нарушениями зрения (близорукость и дальнозоркость), так и с социально значимыми заболеваниями (глаукома, катаракта и другими патологиями) по «золотым стандартам» офтальмологии», — говорится в сообщении.
В офтальмологический центр медико-санитарной части за медицинской помощью обращаются не только магнитогорцы, но и жители прилегающих сельских районов — Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Кизильского. Ежегодно пациентами центра становятся около 7 тыс. человек с самыми разными заболеваниями глаз. Приём пациентов здесь ведут лучшие специалисты-офтальмологи Магнитки во главе с заведующим клиникой, офтальмологом высшей категории Сергеем Пастуховым. Специалисты имеют многолетний успешный опыт лечения офтальмологических заболеваний, регулярно повышают свой профессиональный уровень в соответствии с мировыми стандартами.
«В центре проводятся всевозможные виды офтальмологических исследований, используется уникальная для Магнитогорска технология — эксимерлазерное устранение аномалий рефракций на современной лазерной установке «WAVELIGHT Е 500»: близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В год офтальмологи центра выполняют около 700 операций по эксимерлазерной коррекции зрения. Особая категория пациентов — работники Группы компаний Магнитогорского металлургического комбината. В рамках программ корпоративного добровольного медицинского страхования вся медицинская помощь для них бесплатна», — сообщили представители ММК.
Также в центре ведется отбор, подготовка и направление на стационарное лечение пациентов с заболеваниями органов зрения, осуществляются экспертизы временной нетрудоспособности, проводятся профилактические мероприятия для предотвращения и раннего выявления патологии офтальмологических заболеваний, диспансерное наблюдение и реабилитация пациентов с заболеваниями органов зрения.
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