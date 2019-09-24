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Группа Qiwi ведет переговоры о продаже Рокетбанка
24 сентябрь 2019 (12:58)
УрБК, Москва, 24.09.2019. Сооснователи группы Qiwi ведут переговоры по продаже Рокетбанка. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.
«В данный момент компания продолжает инвестировать в проект «Совесть» и рассматривает различные варианты его дальнейшего развития. Мы ведем переговоры с рядом потенциальных инвесторов и покупателей по Рокетбанку, детали в данный момент разглашать не можем», — сказали в Qiwi.
Напомним, что в августе 2017 года Банк России ввел временную администрацию в банке-эмитенте Рокетбанка — ФК «Открытие». В ноябре 2017 года компания QIWI купила бренд и технологии Рокетбанка и банка «Точка» у ФК «Открытие».
«В данный момент компания продолжает инвестировать в проект «Совесть» и рассматривает различные варианты его дальнейшего развития. Мы ведем переговоры с рядом потенциальных инвесторов и покупателей по Рокетбанку, детали в данный момент разглашать не можем», — сказали в Qiwi.
Напомним, что в августе 2017 года Банк России ввел временную администрацию в банке-эмитенте Рокетбанка — ФК «Открытие». В ноябре 2017 года компания QIWI купила бренд и технологии Рокетбанка и банка «Точка» у ФК «Открытие».
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