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Группа Qiwi ведет переговоры о продаже Рокетбанка

УрБК, Москва, 24.09.2019. Сооснователи группы Qiwi ведут переговоры по продаже Рокетбанка. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.



«В данный момент компания продолжает инвестировать в проект «Совесть» и рассматривает различные варианты его дальнейшего развития. Мы ведем переговоры с рядом потенциальных инвесторов и покупателей по Рокетбанку, детали в данный момент разглашать не можем», — сказали в Qiwi.



Напомним, что в августе 2017 года Банк России ввел временную администрацию в банке-эмитенте Рокетбанка — ФК «Открытие». В ноябре 2017 года компания QIWI купила бренд и технологии Рокетбанка и банка «Точка» у ФК «Открытие».

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